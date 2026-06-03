钟景辉离世丨去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰

香港戏剧界殿堂级大师、人称「King Sir」的钟景辉，于今日（2026年6月3日）早上在家中睡梦中安详离世，享年89岁。其姪儿钟至权今日沉痛证实死讯，表示伯父一生奉献戏剧，桃李满门，家属正著手处理身后事，并感谢各界一直以来的关心与陪伴。

钟景辉2016年患上大肠癌

自2016年不幸患上大肠癌并成功接受手术后，King Sir拍毕无线剧集《牛下女高音》便全面退隐幕前，专心休养，鲜有公开露面 。在离世前的最后一段日子，外界只能从其演艺界好友探望时留下的珍贵点滴，了解这位一代大师的近况。

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钟景辉去年于西贡最后露面

King Sir最后一次在户外露面，是与前艺人余俊峰外游西贡。从余俊峰于社交平台Instagram分享的相片中可见，当时身处西贡码头的King Sir虽然因行动不便需坐轮椅出入，且身形比以往明显消瘦，看起来不如从前般丰腴，但幸好精神状态不俗，依然流露出昔日那份儒雅与温和的气质。

钟景辉获夏妙然贺88岁寿辰

除了户外活动，前港台DJ夏妙然亦在2025年3月23日（King Sir 88岁生日当天），于其个人YouTube频道及Facebook贴出探望King Sir的庆生短片与合照。影片中的背景环境，疑似是护老院或疗养院舍的内部。为保护King Sir的隐私，夏妙然在发布影片时贴心地用 Emoji（表情符号）遮盖了King Sir的面容。然而，片中依然能清晰听到其极具标志性的「招牌笑声」。当众人为他唱生日歌时，King Sir更礼貌地笑著说「多谢」，令无数影迷动容。

钟景辉去年仍然思路清晰

夏妙然动情表示：「这是我与King Sir自2019年11月27日后，整整相隔了四年零一百天再次重逢。前几天我和倪秉郎一起前往拜访，King Sir一见到阿郎，还毫不迟疑地赞美他2018年合作读剧时『表现得很好』，问他生日是几号，也马上记得是『3月23日』。虽然相聚时光短暂，但看见他安好，一切的祝福都已亲自转达，这段时光让我难以忘怀。」

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