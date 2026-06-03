陈炜大爆遭同剧「鲜肉拍档」狂追：不断言语撩我 前TVB男星成嫌疑人 曾赞炜哥「最正嘅女人」

近期无线电视（TVB）推出全新综艺节目《夫妻肺片》，由曹永廉、萧正楠、吴若希及车婉婉化身「婚姻求生教练」，与嘉宾大谈两性关系。现年52岁、被誉为圈中「冻龄索妻」的陈炜于节目中抛出震撼弹，坦言过去拍摄剧集时，曾惹来一位年龄差距甚大的同剧男艺人猛烈追求，引发热烈讨论。

陈炜大爆曾被鲜肉男星追求

陈炜在节目中忆述，该名后辈男星当时不时在言语间疯狂「放电」及大胆挑逗，指「语言上好多撩你嘅说话」。不过，一向理智的她深知双方年岁相距甚远，加上自己本身对于「姊弟恋」极度抗拒，过不到心理关口，因此果断「落闸」婉拒对方好意。

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陈炜于《正义女神》中演出极佳。

陈炜去年成为TVB台庆大赢家。

陈炜年初凭《巨塔之后》获提名《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳女主角」。

陈炜早前于IG上载和陈国强的甜蜜合照，贺老公新医美中心开业。

网民估男主角是王梓轩

节目播出后，这单八卦迅速在网络发酵，一众网民纷纷化身「网络柯南」寻找线索，矛头一致指向曾在2019年人气剧集《多功能老婆》中，与陈炜大谱忘年恋的男歌手王梓轩，而王梓轩比陈炜小12岁。

王梓轩赞陈炜「最正嘅女人」

翻查当年的宣传访问纪录，王梓轩对陈炜的欣赏之情可谓溢于言表。他曾多次公开狂赞拍档是「满分贤内助」，更将女方封为「最正嘅女人」，极度欣赏她不盲目顺从、拥有独立事业心与主见的性格，并感叹要在现实中找到拥有陈炜一半优点的伴侣绝非易事。

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王梓轩面对陈炜要临崖勒马

最惹人联想的是，王梓轩当年曾直认对拍档「动了真情」，甚至有少许难以抽离角色。他曾分享剧中一场吃田鸡的戏份，笑言全靠看著女神才能把恐惧化为甜蜜。当被传媒追问会否在现实中追求对方时，他打趣回应指必须勒紧缰绳克制感情，否则踩界「堕崖」，他曾表示有少少爱上陈炜:：「我要勒住自己，否则堕入悬崖，到时医生（炜哥男友）会嚟揾我！」。

陈炜2019年跟陈国强处热恋期

值得留意的是，当年陈炜与现任丈夫陈国强医生正处于热恋初期（交往尚不足两年）。如今这段昔日访问再度被网民翻出，种种细节似乎与陈炜在节目中的爆料不谋而合。而王梓轩则跟薛家燕大女石𧙗珊传足十年绯闻，二人不时出相入对，被指为「老夫老妻」。