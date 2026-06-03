陈凯琳《浪姐7》垫底陷淘汰边缘 公开不满一事感沮丧 爸爸成秘密武器急召出动？

港姐冠军陈凯琳近期以香港代表身分，强势出战内地人气综艺节目《乘风2026》（又名《浪姐7》）。为了在竞争激烈的舞台上突围而出，她近期加紧操练，更不惜出动「秘密武器」。日前，陈凯琳在社交平台上分享了一段，为下一次公演备战的练舞影片，影片开头，只见她独自一人在舞蹈室内对著镜子苦练，神情专注认真；没想到画风一转，一位神秘男士惊喜闯入镜头，原来这位「秘密武器」正是陈爸爸！两父女齐齐戴上搞怪的造型墨镜，在充满复古节奏的音乐伴奏下默契共舞。虽然陈爸爸的舞步略显生涩，但他全程百分百投入，更不时摆出充满自信的姿势，与女儿大跳惹笑「父女舞」，场面温馨又充满欢乐，让原本练舞练得紧绷的陈凯琳也忍不住展露出灿烂笑容。

陈凯琳惨沦「垫底团」压力爆煲

陈凯琳之所以要如此积极备战，甚至请出爸爸这位「最强后盾」来陪练解压，全因她在《浪姐7》的赛程正步入水深火热的阶段。节目中高手如云，各组比拼异常激烈，在最近一次的比赛环节中，陈凯琳所属、由张月带领的队伍最终成绩未如理想，无奈被归类为「垫底团」，令全队成员都陷入了随时被淘汰出局的危机。面对随时要离开舞台的沉重压力，一向乐观的陈凯琳也坦言心情受到了不小的打击。

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陈凯琳化沮丧为动力迎接挑战

尽管比赛失利带来了挫折感，但陈凯琳并没有气馁。她日前在社交网上吐露真言：「昨晚的表演之后，我又一次感到有点沮丧，为甚么？因为我不希望大家只关注我们的分数。」她感叹外界往往只著眼于最终的排名，却忽略了姐姐们在背后付出的血汗：「我知道的是，在舞台上那4分钟的背后，我们投入了数周的练习、努力和无比的奉献。」字里行间流露出对舞台的心血与无奈。不过，即使身处淘汰边缘，陈凯琳依然保持著强大的心理素质，自信地宣告：「这一路跌撞只会让我更强大。」如今有爸爸这位「秘密武器」为她注入欢乐与动力，相信陈凯琳定能重拾最佳状态，迎接接下来的比赛挑战。

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