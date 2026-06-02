简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」

由伍咏薇（伍姑娘）及李凯贤（Brian）主持的HOY TV节目《九运会客室》，最新一集请来因拍《金枝欲孽贰》而成为好友的「金枝六壮士」好姊妹简慕华与梁嘉琪担任嘉宾。三位女星在节目中毫不避讳，大谈娱乐圈风光背后的黑暗史。除了简慕华惊爆自己初出道时于外地惨遭男星非礼外，主持伍咏薇更同场加映，自爆曾被圈中男士抽水，连环踢爆娱圈潜规则！

简慕华：佢将只手摄入我条裤

在节目中，简慕华忆述当年仍是新人，有机会到外地拍摄一个为期4日3夜的旅游节目。众人需在船上拍摄，当时同行的一名男子竟色胆包天，趁著众人用餐聊天时，向身旁的简慕华伸出魔爪。简慕华忆述时仍心有余悸，激动地还原当时情况，但她未有透露涉事的是幕前还是幕后的男士：「佢无啦啦将只手摄入我条裤里面！我唔讲边个，讲咗好易揾。」此话一出全场震惊，主持人伍咏薇忍不住追问：「摄几深先？」简慕华毫不讳言地回答：「深㗎！」

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简慕华反锁房门保清白

当时孤立无援的简慕华不敢当场揭发对方，只能惊惶地借尿遁暂时躲进厕所。当晚她饮至微醺准备返回房间时，该名男子竟联同另一名男士以「护送」为名跟随她到房门口，企图有进一步行动：「送到上房，佢争啲想锡埋嚟！」幸好简慕华反应迅速，即时奋力推开对方并反锁房门，才得以保住清白。这次经历直接影响了她的演艺事业，她无奈地说：「从此之后，我就再无旅游节目拍。」

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简慕华揭露Casting潜规则

除了恐怖的「咸猪手」经历，简慕华更大爆娱乐圈试镜（Casting）背后不为人知的「潜规则」。她坦言女星在争取演出机会时，往往要面临被迫应酬、出席饭局等要求，有些选角过程根本「醉翁之意不在酒」。

简慕华以广东话生动地道出当时的无奈与现实：「通常Cast完就会Send短讯问得唔得闲食饭，唔食就无得做！」这番话间接踢爆了圈中黑幕，大爆一旦女星拒绝这些私下饭局的「潜规则」，随时会被无情封杀，直接断送辛苦争取回来的演出机会。

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伍咏薇被男星借醉强吻

听到好姊妹的遭遇后，作为前辈的伍咏薇亦深感共鸣，她分享曾在拍戏空档与剧组人员一同外出用餐，回程时她自行搭的士离开，却被一名借醉男星冲上车，更用脚夹实她，令她动弹不得，伍咏薇用动作表达当时被强吻：「硬食咗呀，落咗车鸡咁脚返自己酒店房啦！佢唔系我𠮶组，之后几日都有撞到，佢想倾偈，当冇事啰！」但伍咏薇实在不想与对方再有太多交流，点头打招呼后便远离对方：「真系衰人嚟！」