何猷君花亿元法国古堡补办世纪婚礼 奚梦瑶Dior婚纱配Graff钻饰出嫁 包机接送宾客不收礼

赌王何鸿燊四房儿子何猷君与内地超模奚梦瑶结婚7年，终于在法国时间6月1日，于世界文化遗产圣米歇尔山城堡补办了一场童话般的世纪婚礼。何猷君兑现承诺，豪掷亿元打造这场盛宴，两人的一对子女更化身可爱的花仔花女，见证父母交换誓言的浪漫时刻。婚礼后，何猷君与奚梦瑶同步在微博等社交平台上发布了一系列绝美婚纱照，并配文「我们的纪念日+1」，与网民分享他们的喜悦。

奚梦瑶穿Dior度身订造婚纱

婚礼现场的布置极尽奢华，照片中可见，古堡的通道两旁铺满了昂贵的粉色芍药花海，营造出梦幻般的氛围。新娘奚梦瑶身穿Dior为其度身订造的纯白露肩长袖高级订制婚纱，据悉，这件婚纱由首席裁缝师李洪波主理，耗时超过600小时全手工制作，尽显高贵典雅。她配戴著Graff全套顶级钻饰，在镜头下闪耀动人。其中一张照片捕捉到她宣读誓词时，因感动而忍不住落泪的瞬间，而何猷君则在一旁深情凝望，场面温馨感人，这一幕更让「#奚梦瑶婚礼上落泪了」的话题火速登上微博热搜。

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何猷君奚梦瑶世纪婚礼极奢华

何猷君与老婆奚梦瑶这场世纪婚礼由名人御用摄影师Jose Villa操刀，他曾为Justin Bieber等巨星拍摄婚礼，照片质感媲美时尚大片。在一张照片中，何猷君与奚梦瑶在宏伟的古堡大厅内，背景是高耸的石柱与拱顶，两人走向洒满阳光的门口，裙摆优雅地拖曳在地，画面宛如电影场景。另一张照片则是两人被花海簇拥著甜蜜亲吻，宾客们纷纷举起手机记录这幸福的时刻。此外，还有一家四口的温馨合照，以及何猷君亲吻奚梦瑶脸颊的亲密互动，每一张都洋溢著满满的幸福感。

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何猷君包机接送所有宾客

这场婚礼不仅场面盛大，对宾客的招待也极为周到。据指，所有宾客均由包机接送，并被告知无需准备礼金或礼物。不仅如此，新人准备的回礼也毫不吝啬，据传每份价值高达5万人民币（约5.8万港元），但亦有指实情是送出每份价值四位数的回礼，同样尽显何家的诚意与气派。从Dior高订婚纱、Graff顶级珠宝，到世界文化遗产的婚礼场地，再到星级摄影师与奢华回礼，整场婚礼的配置让网民惊叹不已，称之为「小说女主角的顶级配置」，为这段豪门爱情故事写下了完美而动人的一页。

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