何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福  72岁三太陈婉珍素颜展真实状态  返璞归真一脸慈祥

何鸿燊四房儿子何猷君日前在法国补办盛大婚礼，场面星光熠熠；另一边厢，三房也迎来属于自己的温馨阖家欢乐时光。适逢五月是何超莲与龙凤胎弟弟何猷启的35岁生日，何超莲近日在IG上发放5月的回顾照片，晒出一张最新鲜热辣的三房全家福，为自己与弟弟庆生。

何超莲晒三房最新全家福

在超莲晒出的全家福中，寿星女何超莲的颜值依然处于巅峰状态，打扮精致的她捧著蛋糕，皮肤细滑、美艳无比；而身旁的龙凤胎弟弟何猷启则身形高大魁梧，在画面中非常吸睛。同框的还有面带红润笑容的大姊何超云，三姊弟难得齐聚一堂，画面相当温馨。

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三太陈婉珍自然老去返璞归真

但整张照片最惹人注目的，绝对是稳坐相片正中央、成为绝对主角的三太陈婉珍。这位昔日陪伴赌王叱咤风云的阔太，如今卸下华丽的装扮，身穿灰色运动衫搭配白T恤，在完全未有化妆的素颜状态下大方出镜。虽然没有了昔日镁光灯下的阔太光芒，但她选择自然老去，毫不掩饰地展现了72岁妇人该有的面貌与气质，流露出一种返璞归真的从容。

三太陈婉珍一脸慈祥

除了大合照外，何超云也晒出了另一张抱著家中宠物猫与妈妈的合影。照片中，换上一身粉色居家服的三太更是笑逐颜开，一脸慈祥地看著镜头。如今的三太早已退下社交舞台的火线，不再追求过往的张扬高调，每天享受著与亲友相聚、撸猫的平静日常。这几张温馨的家庭照，不仅展现了三房一家人的好感情，更完美反映了这位坐拥亿万身家的太太，在洗尽铅华后最向往低调恬静的真实性格。

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