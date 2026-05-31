中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气

《中年好声音4》今晚举行「经典情歌之夜」下半场，邀得著名DJ陈海琪作「声音导航」，「知音人」则是「音乐情人」郑子诚与太太刘倩怡。郑子诚今次专诚到现场为周志康打气，他极欣赏周志康的音乐热诚，更大爆他开工时累极即使睡着仍开口练歌，周志康不禁流下男儿泪。周志康今次选唱优客李林的经典名曲《认错》，他再遇17年前《超级巨声》的评审陈洁灵，却陷于几乎淘汰的尴尬局面。

郑子诚欣赏周志康音乐热诚

郑子诚表示看着志康入行，见到志康经常通宵彩排或录影《超级巨声》：「基本上佢瞓都唔够瞓，佢趁住埋位时间戴住个Headphones，我初头以为佢黐咗线，口噏噏佢噏咩呢？原来佢练紧歌。」

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周志康为郑子诚感动流泪

郑子诚看出志康对音乐的执着、热诚和认真，衷心祝福对方的音乐路更上一层楼。主持车婉婉表示郑子诚专程到场志康打气，志康感动得眼泛泪光，哽咽说：「佢系陪我经历咗最攰嘅Moment，喺我最攰、愿意同我打气、最真诚嘅人就系佢，好多谢郑子诚先生。」

周志康再遇陈洁灵感触良多

周志康2009年参加《超级巨声》入行，当时其中一位评审正是陈洁灵，17年后两人再度在比赛中相遇。志康选唱难度极高的《认错》，获张佳添赞演出稳定，陈洁灵则指志康现在比《超级巨声》时进步很大，不过周志康却被评为未能成功挑战这首难度极高的金曲，于高音的部份处理失当，肥妈更批他为何不用假音处理，最后仅得到84分。

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周志康惊涛骇浪晋级

最后周志康、可岚、卓猷燕及科亚高巴，齐齐因为分数稍低而跌入待定区，于5位评审避席商议后，最后决定淘汰科亚高巴，周志康于惊涛骇浪之下进入14强，相信在现场的郑子诚和不少他的支持者都松一口气。

科亚高巴遭淘汰

科亚高巴今次演唱《梦雪时份》，因为表达和原曲截然不同的氛围，被周国丰评为「错晒」，最后于14强止步。科亚高巴表示，本身如果他成功杀入14强的话，其儿子就会来港欣赏他比赛，最终未能如愿，令他十分遗憾。另外陈旭培就夺得今轮MVP。

