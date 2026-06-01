Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈小春、应采儿「虎爸虎妈」行径曝光  学霸大仔：严格得恐怖  妈妈放弃工作英国全程陪读

影视圈
更新时间：10:00 2026-06-01 HKT
发布时间：10:00 2026-06-01 HKT

陈小春与应采儿的爱子陈昊廷（前名陈胤捷；Jasper），不经不觉已经13岁，昔日跟随父亲参加真人骚的软萌小男孩，如今即将负笈英国升读初中一年级。外界往往以为星二代的生活轻松无忧，但近日Jasper接受访问时却大吐苦水，自揭求学之路充满极大压力！他面带无奈地形容，父母在学业上的要求极度严苛，甚至到了「恐怖」的程度。在陈小春与应采儿这对「虎爸虎妈」的夹击下，Jasper被下达了无可讨价还价的死命令：中文、英文及数学三科的核心主科成绩，必须全数考获A级或以上的拔尖分数。

Jasper：父母要求严格好恐怖

在这项「全A」指令中，最令Jasper感到吃力及苦恼的，莫过于中文科。一直在内地就读顶尖国际学校的他，平日多以英语作为主要交流媒介，但应采儿却坚拒儿子做「忘本」的人，对他的中文水平要求极高。要在国际学校的英语语境下，将中文读写操练到顶级水平，对Jasper而言绝对是一项极其艰巨的挑战，难怪他直接地用「恐怖」来形容这对要求严格的父母，并在言谈间流露出一种「认命」的辛酸与无奈。

相关阅读：金像「最佳男配角」12岁儿被封语言天才 精通中英法语拥大将之风 最新容貌曝光倒模爸爸

应采儿将陪读儿子舍演艺工作

尽管学业压力沉重，但父母为他铺排的精英之路早已全盘定好。据悉，陈小春夫妇已落实安排Jasper前往英国升读初一。为了让儿子提早适应当地的学习氛围，廿四孝妈妈应采儿早前更亲自陪同Jasper飞抵伦敦参加名校夏令营，实地体验英国生活。更有消息指出，应采儿为了能全天候「盯紧」及栽培爱子，帮助他度过留学初期的适应难关，未来将会全面放下演艺圈的繁重工作，化身全职陪读妈妈，誓要亲自督促Jasper在英国的学业发展。

Jasper学术表现亮眼前途无限

虽然父母的要求堪称「恐怖级别」，但无可否认，Jasper在父母的重点栽培下，学术表现与个人资质确实极为亮眼。在双语学校浸淫多年的他语言天份极高，现时已精通普通话、粤语、英文，甚至连法文也琅琅上口。他除了屡次在学校担任大型活动主持，展现出毫不怯场的稳健台风外，在11岁时更已获邀登上TEDx舞台，全程以流利英文脱稿演讲，逻辑与水准令人惊艳。此外，他亦遗传了父亲的音乐才华，曾为妈妈写下原创歌曲；加上热爱运动，早前打篮球时更展现出结实的肌肉线条。文武双全的Jasper，在如此优厚的条件与父母的严密督促下，未来的成就绝对无可限量。

相关阅读：陈小春大仔留学英国？应采儿带子仆出国际 Jasper于伦敦地铁滑行乘客侧目 慈母反应网民哗然

最Hit
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
17小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
7小时前
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一演出遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
影视圈
12小时前
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
18小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
22小时前
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
影视圈
16小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
屯门黄金海岸酒店自助餐1折惊喜！$82起品尝海鲜烤肉盛宴 叹大头虾/蟹脚/鱼生/和牛
屯门黄金海岸酒店自助餐1折惊喜！$82起品尝海鲜烤肉盛宴 叹大头虾/蟹脚/鱼生/和牛
饮食
14小时前
星岛申诉王 | 港男债冚债欠17万 拟清数变破产 被𠱁再借财仔 硬食天价手续费
05:04
星岛申诉王 | 清卡数变搞破产兼借财仔 20岁仔遇黑心清数公司堕「天价行政费」骗局
放蛇直击
3小时前
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
饮食
16小时前