陈小春、应采儿「虎爸虎妈」行径曝光  学霸大仔：严格得恐怖  妈妈放弃工作英国全程陪读

陈小春与应采儿的爱子陈昊廷（前名陈胤捷；Jasper），不经不觉已经13岁，昔日跟随父亲参加真人骚的软萌小男孩，如今即将负笈英国升读初中一年级。外界往往以为星二代的生活轻松无忧，但近日Jasper接受访问时却大吐苦水，自揭求学之路充满极大压力！他面带无奈地形容，父母在学业上的要求极度严苛，甚至到了「恐怖」的程度。在陈小春与应采儿这对「虎爸虎妈」的夹击下，Jasper被下达了无可讨价还价的死命令：中文、英文及数学三科的核心主科成绩，必须全数考获A级或以上的拔尖分数。

Jasper：父母要求严格好恐怖

在这项「全A」指令中，最令Jasper感到吃力及苦恼的，莫过于中文科。一直在内地就读顶尖国际学校的他，平日多以英语作为主要交流媒介，但应采儿却坚拒儿子做「忘本」的人，对他的中文水平要求极高。要在国际学校的英语语境下，将中文读写操练到顶级水平，对Jasper而言绝对是一项极其艰巨的挑战，难怪他直接地用「恐怖」来形容这对要求严格的父母，并在言谈间流露出一种「认命」的辛酸与无奈。

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应采儿将陪读儿子舍演艺工作

尽管学业压力沉重，但父母为他铺排的精英之路早已全盘定好。据悉，陈小春夫妇已落实安排Jasper前往英国升读初一。为了让儿子提早适应当地的学习氛围，廿四孝妈妈应采儿早前更亲自陪同Jasper飞抵伦敦参加名校夏令营，实地体验英国生活。更有消息指出，应采儿为了能全天候「盯紧」及栽培爱子，帮助他度过留学初期的适应难关，未来将会全面放下演艺圈的繁重工作，化身全职陪读妈妈，誓要亲自督促Jasper在英国的学业发展。

Jasper学术表现亮眼前途无限

虽然父母的要求堪称「恐怖级别」，但无可否认，Jasper在父母的重点栽培下，学术表现与个人资质确实极为亮眼。在双语学校浸淫多年的他语言天份极高，现时已精通普通话、粤语、英文，甚至连法文也琅琅上口。他除了屡次在学校担任大型活动主持，展现出毫不怯场的稳健台风外，在11岁时更已获邀登上TEDx舞台，全程以流利英文脱稿演讲，逻辑与水准令人惊艳。此外，他亦遗传了父亲的音乐才华，曾为妈妈写下原创歌曲；加上热爱运动，早前打篮球时更展现出结实的肌肉线条。文武双全的Jasper，在如此优厚的条件与父母的严密督促下，未来的成就绝对无可限量。

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