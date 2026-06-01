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姜丽文移美突遇「爱女」病重 去年抑郁症复发恐加深病况？ 一个微细举动揭示真正状态

影视圈
更新时间：13:00 2026-06-01 HKT
发布时间：13:00 2026-06-01 HKT

姜丽文（Lesley）早前哥哥姜文杰的女儿「小姜蓉」出世，荣升姑姐的她本应心情愉快。然而，姜丽文近日却在社交平台透露，视如女儿的爱犬Jellybean身体抱恙，令她忧心忡忡。她发文为爱犬打气：「Jellybean，加油！我知道我坚强、有韧性的女儿一定能做到！快啲好返！食多啲饭饭！继续每日过得开开心心！长命二百岁！妈妈非常爱你，Jellybean！我们将一起度过难关！一定会冇事㗎！」字里行间流露出无限的担忧与爱意，深怕爱犬有任何闪失。

姜丽文患抑郁症曾三度轻生

由于姜丽文对Jellybean的紧张与关爱，加上她过往曾公开自己与抑郁症的长期斗争，不少粉丝都对她的精神状态表示担心。事实上，姜丽文的演艺之路并非一帆风顺，身为资深演员秦沛的女儿，她背负著「星二代」的压力，早年更因失恋触发严重抑郁症，在焦虑与惊恐中挣扎，甚至曾三度企图自杀。去年11月，她便在IG透露，自己长达12年的抑郁症再度复发，形容是自2014年以来最严重的一次，情况令人忧虑。因此，这次爱犬病重，粉丝们都害怕会成为导火线，触发她的情绪问题，纷纷留言为她和Jellybean打气。

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姜丽文离巢赴荷里活发展

回顾姜丽文的演艺事业，她在处境剧《爱回家之开心速递》中，凭借菲律宾工人「Liza」一角成功入屋，精湛演技备受肯定，更在《万千星辉颁奖典礼2021》勇夺「飞跃进步女艺员」奖，星途一片光明。然而，正当事业处于高峰之际，她却做出了勇敢的决定。为了追寻更大的梦想，她于2024年毅然选择离巢，与工程师丈夫柏豪一同移居美国洛杉矶，勇敢地跳出舒适圈，决心勇闯荷里活。

姜丽文剪清爽短发转换心情

幸好在家人的支持和丈夫的贴心陪伴下，姜丽文的抑郁症已日渐痊愈。尽管这次爱犬生病为她带来了沉重打击，但从她最近的动态看来，她的心情似乎未受太大影响。她近日在社交平台分享了多张新照片，剪去了一头长发，换上清爽的短发造型，并表示「Loving my haircut」（喜欢自己的短发），照片中的她笑容灿烂，精神焕发，似乎想换个新发型转换心情，保持乐观态度面对「爱女」病况。

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