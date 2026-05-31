李泳豪获《爱回家》8大主力力撑  帮好友掘金同心做一事  豪仔陷「李家风暴」曾言怕失业

近来家事缠身的艺人李泳豪，未有被风波影响心情，反而更专注于事业发展，积极为自己的YouTube频道「豪仔 ON AIR」增添人气。继早前预告会与爸爸李家鼎（鼎爷）父子档上阵后，近日他更碌尽人情卡，邀请到《爱．回家之开心速递》的一众演员好友为他拍摄宣传片，阵容星光熠熠，足见其好人缘。

李泳豪揾《爱回家》好友宣传频道

早前李泳豪曾表示担心《爱回家》大结局后会失意，故此决定重推其YouTube频道吸金，除事先张扬会请爸爸李家鼎出镜外，今次为了为了宣传，李泳豪更出动「友情牌」，请来《爱．回家》多位合作无间的演员，包括「大小姐」林淑敏、「送水辉」许家杰、「熊若水」吕慧仪、KC欧瑞伟、「三太」樊亦敏、「Terry」李伟健、「佘秀琴」苏恩磁及「龙舟」何晋乐等，为其频道「豪仔 ON AIR」助势。一众好友不但现身呼吁粉丝订阅，更在聚餐期间义气相助，化身幕后工作人员，为豪仔亲自操刀拍摄。

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《爱回家》兄弟姊妹瞓身力撑

从幕后花絮可见，众人为求达到最佳拍摄效果，全程投入。许家杰与林淑敏轮流担任摄影师，而「大小姐」林淑敏更非常认真，四处寻找最佳光线位置，当被称赞拍摄有水准时，她即搞笑地发挥「大小姐」本色，笑言：「咁唔得，我要收钱先得！」其后大队转战街头，许家杰充当导演指挥走位，林淑敏则帮忙补拍镜头，大家分工合作，默契十足。

吕慧仪倡李泳豪介绍电影拍摄场地

一众好友除了出心出力，更在镜头前为豪仔的频道内容出谋献策。吕慧仪建议他多分享自己擅长的飘移驾驶技术，以及介绍偏远的电影拍摄场地；樊亦敏则提议他拍摄烹饪教学。有这班《爱．回家》的「家人」作最强后盾，相信豪仔的YouTube频道定必能闯出一片天。

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