Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李泳豪获《爱回家》8大主力力撑  帮好友掘金同心做一事  豪仔陷「李家风暴」曾言怕失业

影视圈
更新时间：20:00 2026-05-31 HKT
发布时间：20:00 2026-05-31 HKT

近来家事缠身的艺人李泳豪，未有被风波影响心情，反而更专注于事业发展，积极为自己的YouTube频道「豪仔 ON AIR」增添人气。继早前预告会与爸爸李家鼎（鼎爷）父子档上阵后，近日他更碌尽人情卡，邀请到《爱．回家之开心速递》的一众演员好友为他拍摄宣传片，阵容星光熠熠，足见其好人缘。

李泳豪揾《爱回家》好友宣传频道

早前李泳豪曾表示担心《爱回家》大结局后会失意，故此决定重推其YouTube频道吸金，除事先张扬会请爸爸李家鼎出镜外，今次为了为了宣传，李泳豪更出动「友情牌」，请来《爱．回家》多位合作无间的演员，包括「大小姐」林淑敏、「送水辉」许家杰、「熊若水」吕慧仪、KC欧瑞伟、「三太」樊亦敏、「Terry」李伟健、「佘秀琴」苏恩磁及「龙舟」何晋乐等，为其频道「豪仔 ON AIR」助势。一众好友不但现身呼吁粉丝订阅，更在聚餐期间义气相助，化身幕后工作人员，为豪仔亲自操刀拍摄。

相关阅读：李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕

《爱回家》兄弟姊妹瞓身力撑

从幕后花絮可见，众人为求达到最佳拍摄效果，全程投入。许家杰与林淑敏轮流担任摄影师，而「大小姐」林淑敏更非常认真，四处寻找最佳光线位置，当被称赞拍摄有水准时，她即搞笑地发挥「大小姐」本色，笑言：「咁唔得，我要收钱先得！」其后大队转战街头，许家杰充当导演指挥走位，林淑敏则帮忙补拍镜头，大家分工合作，默契十足。

吕慧仪倡李泳豪介绍电影拍摄场地

一众好友除了出心出力，更在镜头前为豪仔的频道内容出谋献策。吕慧仪建议他多分享自己擅长的飘移驾驶技术，以及介绍偏远的电影拍摄场地；樊亦敏则提议他拍摄烹饪教学。有这班《爱．回家》的「家人」作最强后盾，相信豪仔的YouTube频道定必能闯出一片天。

相关阅读：李泳豪重启YouTube放闪 台湾老婆Agnes罕发声竟遭老公取笑 网民：施明绝不会嫌弃这个新抱

李泳豪公开施明两大遗愿：

最Hit
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
5小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
8小时前
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
01:03
罗便臣道火警｜31岁女子晚上伤重不治 一对男女仍危殆
突发
7小时前
青衣「鎅袋党」疑专吼长者晨早出动 廿岁狂徒刀片推到最尽猛割 黑袋中门大开破口触目惊心｜Juicy叮
青衣「鎅袋党」疑专吼长者晨早出动 廿岁狂徒刀片推到最尽猛割 黑袋中门大开破口触目惊心｜Juicy叮
时事热话
5小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
22小时前
日本防衞大臣小泉进次郎。美联社
香格里拉对话会︱解放军代表质问日防卫大臣 「日本何时向亚洲受害国道歉？」
大国外交
7小时前
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
无人机尖沙咀砌「Marry Me」轰动放闪 求婚天花板 网民急问：个女仔有冇Say Yes？ 答案系......｜Juicy叮
时事热话
9小时前
张达伦罕揭与黎芷珊「姊弟恋」9年情断真相 妻儿移居澳洲陷抑郁再受面瘫折磨
张达伦罕揭与黎芷珊「姊弟恋」9年情断真相 妻儿移居澳洲陷抑郁再受面瘫折磨
影视圈
7小时前
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
张德兰入行60年红馆开骚 获大量政商界及娱圈贵宾支持 左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍
影视圈
22小时前