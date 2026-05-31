JJ贾晓晨5岁女惊爆在校被霸凌 称母女同具讨好型人格惹祸 吐苦水被朋友利用

43岁的女星贾晓晨（JJ），自2016年与武打明星樊少皇结婚后，便将生活重心逐渐转移至家庭。两人育有8岁的长女「小饭兜」及5岁的次女「小饭团」，一家四口现居于内地。贾晓晨除了拍剧外，更成功转型为KOL，不时在社交平台上分享生活点滴，从亲子互动到个人感悟，都吸引了大量粉丝关注。然而，近日她却罕有地发表一篇长文，坦言自己长期以来因「不懂拒绝」而深感困扰，由于女儿性格像她，因而在学校受到「霸凌」，令她十分苦恼。

贾晓晨发文呻被朋友利用

贾晓晨在社交平台，分享了多张半透视晚装，相当性感诱惑，但配文却充满著负面内容，大吐苦水。贾晓晨在文中提到，最近读到一篇关于「人有时候不能太好说话」的文章，让她心有戚戚焉。她回忆道，自己一直以来都努力做个善良、有同理心的人，对朋友总是有求必应，以为凡事多站在对方角度思考，便能换来真心相待。但现实却是残酷的，她发现「并不是每个人也把你当『朋友』，甚至利用你的『好说话』希望你做你并不想做的事情。」这种单方面的付出，让她陷入了两难的境地。起初，她因为不好意思而选择妥协，换来的却是得寸进尺，直到最后终于鼓起勇气拒绝，对方反而恼羞成怒，令她感到既无奈又受伤。

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贾晓晨称幼女在学校被欺负

贾晓晨近日下定决心改变的原因，竟然是因为女儿令她觉醒。她坦言：「我并不是因为年纪大而成熟了，是因为孩子让我成熟了。」她观察到幼女「小饭团」，性格跟她很像，为了讨好别的小朋友，常常会勉强自己做不喜欢的事情，只因害怕失去玩伴，甚至被其他小朋友欺负，也不敢告诉老师。从女儿身上，贾晓晨看到了过去的自己，也意识到这种「讨好型人格」无论在孩子的世界还是复杂的成人社会中，都是一个需要正视的问题。她醒悟到，作为母亲，必须先改变自己，才能以身作则，教会孩子如何勇敢地说「不」，保护自己的底线。

贾晓晨反思要改变自己帮助女儿

贾晓晨在文中感慨道：「人生是一条漫长的路，但越走越发现其实最好的方式，就是简单的做自己，这种简单就是不要想太多，知道自己想要什么才是重要。」这番话语重心长，似乎在宣告告别昔日的自己，而在日前，她在社交平台写下「告别旧章，迈向新里程」，一度被误会她与老公樊少皇感情生变，原来她正在经历人生的重要转捩点。

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