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郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大

影视圈
更新时间：23:00 2026-05-30 HKT
发布时间：23:00 2026-05-30 HKT

天王郭富城今（30日）在社交平台上，分享了一张温馨的家庭合照，并感动地写道：「今天，是人生难得的第一次，太太带著两个女儿来看我的赛车，心里又开心又感动。」照片中，郭富城身穿赛车服，戴著头盔，英姿飒爽地站在赛车前，而他身边的，正是他最珍视的家人，太太方媛（Moka）和他们的两位宝贝女儿。方媛身穿白色T恤搭配牛仔裤，戴著太阳眼镜，脸上洋溢著自豪的笑容。两个女儿则穿著同款的白色连身裙，头戴红色棒球帽，配上红色球鞋，一家四口齐齐竖起姆指，预祝郭富城在赛场上创出佳绩。

方媛长女像城城细女似妈妈

方媛带两女到赛车场探班，也让两位「天王千金」的可爱模样再次成为焦点。7岁的长女郭咏希 和5岁的二女郭咏萱，依偎在妈妈身旁，显得乖巧又可爱。虽然戴著帽子和墨镜，但从轮廓和神态中，仍能看出她们继承了父母的优良基因。长女眉眼之间，颇有爸爸郭富城的影子，尤其那双有神的大眼睛，仿佛是父亲的迷你版，展现出灵动活泼的气质。而二女则更像妈妈方媛，脸型小巧精致，气质温婉文静，完美复制了母亲的美貌。两姊妹一个像爸爸，一个像妈妈，各有特色，也难怪郭富城将她们视为掌上明珠。

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方媛拍真人骚陷是非争议

然而在幸福家庭生活之外，方媛近期在事业上的尝试却引来不少争议。她首次挑战真人骚节目《五十公里桃花坞》，本意是向大众展现更真实的自己，但节目播出后，她的表现却屡屡成为网民热议的话题。先是有报导指她为了个人舒适，在众多嘉宾中「独占」单人房间，导致同场的九位男嘉宾需要共用一个洗手间，此举引发了她是否「耍大牌」的质疑。随后，她在节目中因受了一点轻微的皮外伤，在众人关心下忍不住落泪，又被部分观众批评她小题大作。甚至郭富城好友袁咏仪，也坦言方媛仍未融入他们的朋友圈。

郭富城继续宠妻高调放闪

尽管外界对方媛的是非议论纷纷，但这些风波似乎丝毫未影响郭富城对她的爱护。现年38岁的方媛与郭富城结婚9年，育有三个女儿，生活美满。不久前，两人刚高调庆祝结婚周年纪念，恩爱之情，羡煞旁人。如今，方媛不仅专注于相夫教女，也积极经营自己的KOL事业，经常在社交平台分享家庭生活点滴，从带女儿学骑马到这次的赛车场探班，处处体现出她正适应上流生活。

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