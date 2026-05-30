林漪娸与戴志伟关系扑朔迷离 网民揭二人同框零尴尬 曾怒轰男方拍剧加料伸脷　　

「处境剧女王」林漪娸日前作客电台节目，罕有大爆初入行拍感情戏秘闻，更点名控诉当年遭男星戴志伟「加料」强吻伸脷，夺走萤幕初吻，言论一出旋即引发网民热议！不过最令网民感到意外的是，这场看似火药味十足的「伸脷风波」背后，两位当事人其实私下交情依然相当不错。网民翻出林漪娸的社交平台照片，发现二人近年依然频密同场，毫无芥蒂，他们一同出席了2023年香港艺人高尔夫协会的团年饭，在2024年更与任达华、刘玉翠（现名刘乔方）等圈中好友一齐打高尔夫球。相片中可见众人笑容灿烂，林漪娸与戴志伟同场更是「零尴尬」，令网民感到二人关系扑朔迷离。

林漪娸爆戴志伟拍接吻戏伸脷突袭

引发这场风波的导火线，源于林漪娸日前作客新城广播节目《Ben同Benson「Chur」到行》的访问。她先是大赞初入行合作的任达华是正人君子，随后她话锋一转，连珠炮发控诉夺走她萤幕初吻的戴志伟当年「突袭」：「呢个戴志伟就唔系，𠮶场戏讲我同佢喺马路钖，明明系锡锡，佢伸脷㖞！戴志伟你记唔记得？我就记得好清楚，佢肯定虾𡃁妹啦！」

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戴志伟曾卷入婚内出轨风波

其实戴志伟近年已鲜有在幕前演出，转战保险界多年，但他最为人熟知的「风波」并非只有这单「加料」事件。早在2020年，多年来一直保持好老公形象的他，被传媒踢爆背妻偷食，被拍到与年轻女同事Renee在浅水湾十指紧扣漫步沙滩。事件曝光后，戴志伟在被传媒追访时情绪失控，当街爆粗大骂兼报警，令其苦心经营多年的形象一度大跌。

林漪娸与前高级警司丈夫刚柔互补

林漪娸虽然在「伸脷风波」，引起热议，但她的感情世界，却是低调而浪漫，她与前高级警司丈夫谭德荣的婚姻被形容为「一刚一柔」的完美互补。面对性格犹如「铁汉」的另一半，林漪娸曾表示：「两个人相处最紧要舒服，如果佢又硬，你又硬，成日顶撞系冇意思。」她透露自己会经常将「I love you」挂在嘴边，虽然丈夫性格内敛不会讲，只会说「love」，但她认为不需要逼迫对方，只要明白对方的内心世界便已足够。

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