陈法蓉自信起舞晒逆天长腿 完美比例遭网民质疑「造假」 滤镜尽开即时显瘦？

59岁的前港姐冠军陈法蓉，近年将事业重心转往内地，并积极经营社交平台，与粉丝分享生活点滴。近日，她分享了一段街头热舞影片，随即引发网民热议。影片中，陈法蓉身穿型格的黑白格纹短裙，外搭一件黑色皮褛，脚踩高跟鞋，随著音乐自信起舞，脸上挂著灿烂甜美的笑容，活力四射的模样，完全看不出即将「登六」。然而，影片最大的亮点，无疑是她那双在短裙下展露的「筷子腿」，瞬间成为网民焦点。

陈法蓉街头跳舞晒笔直筷子腿

陈法蓉一向被誉为「冻龄美人」，这段影片力证了她保养得宜。画面中的她，不仅皮肤紧致，容光焕发，身材更是维持得如同少女。特别是她那双纤幼笔直的长腿，在镜头前显得格外吸睛，网民纷纷表示「美女状态也太好了吧，这双腿也太漂亮了」、「这腿这发型，我沦陷了」，更有看著她剧集长大的粉丝感叹：「感觉她都没变啊！」网民纷纷大赞岁月没有在陈法蓉身上留下痕迹。

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网民质疑陈法蓉用滤镜「造假」

回顾陈法蓉的演艺生涯，她自1989年赢得港姐冠军后，随即加入TVB，拍摄了《人在边缘》、《龙兄鼠弟》等多部经典剧集，她的招牌短发，让她给观众留下深刻印象，此后，她成功转战影坛，在《赌侠》中饰演的「龙九」一角，美艳形象深入民心，近日她分享的跳舞短片，就勾起了网民对她昔日作品的回忆。不过，就在网民一片赞叹声中，也出现了质疑的声音。有部分网民留言表示：「这腿是真的吗？还是修过了？」他们认为影片中的腿部线条过于完美，显得有些不真实，怀疑是使用了滤镜，达到即时「瘦腿」的效果。

陈法蓉至今单身闲时陪老父旅行

尽管演艺事业相当成功，但陈法蓉的情路却异常坎坷。她曾先后与才子倪震、富商朱明及内地演员杨俊毅等人相恋，可惜多段感情都未能开花结果，令粉丝为她感到惋惜。如今，她依然享受著单身生活，是圈中著名的「黄金盛女」。除了演艺工作，她也是一名超级孝顺女，经常陪伴年迈的父亲四处旅游，品尝美食，父女二人的温馨互动，羡煞旁人。

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