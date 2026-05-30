麦家琪北上挑战百元度日 因一事竟被学生当街大叫云吞婆决向校长投诉 曾呻香港物价昂贵挨批

麦家琪近年将事业重心转移至内地，积极经营社交平台，早前她因一条大呻香港物价昂贵的影片，而成为网络焦点，近日她再发布新影片，透露在内地一天生活不用100元，亲身体验两地物价差异。然而，这次挑战却意外地，让她被当地学生当街称呼为「云吞婆」，场面显得有点尴尬。

麦家琪被学生叫「云吞婆」

在影片中，麦家琪一改在香港时的贵妇形象，展现出极为贴地亲民的一面。她以一辆电动单车代步，开始了她的100元生活。她先到自己经营的云吞面店享用早午餐，点了满满一桌的牛腩、云吞、捞面及青菜，总共仅花费36元，她对比指同样的份量在香港恐怕要花上80至100元。随后，她又花了10元喝上一杯为她度身订制的凉茶，尽显内地小城的生活惬意。在傍晚时分，她到一家充满镬气的小店，品尝了柴火慢炖的老火汤和地道的荷叶粉仔蒸猪头肉，两道菜合计43元。一整天下来，吃喝玩乐总共花费88元，还剩下12元，与她在香港动辄过万的开销形成强烈对比。影片中最戏剧性的一幕，是她路过学校时，竟被放学的学生们认出并大喊「云吞婆」，原来是因为她在当地开店卖云吞面而得名，让她哭笑不得，更开玩笑说要「投诉到校长那里」。

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麦家琪曾拍三级片奠定性感女神地位

麦家琪的演艺之路可谓充满戏剧性，1993年她参选港姐，却因裸照风波而大热倒灶，五强不入。之后麦家琪毅然投身电影圈，更大胆接拍了多部三级片，包括《聊斋艳谭之幽媾》、《偷窥无罪》等，凭借片中性感大胆的演出，成功奠定了「性感女神」的地位。近年，她北上发展，除了经营餐饮生意，也活跃于社交平台，以真实贴地的形象，跟网民亲切互动。

麦家琪诞长子后患产后抑郁

事业经历高低起伏，麦家琪的家庭生活同样走过一段艰辛路。2006年，她与大律师王国豪结婚，却在诞下长子后迎来了产后抑郁症的阴霾。她在访问中坦言，当时病情严重，甚至一度有轻生念头。出于对儿子的愧疚，以及希望能给他一个伴，她决定追生二胎。在诞下二儿子后，情况有所好转，直到2012年小女儿出生，她的病情才真正受控，最终完全康复。如今她不时在社交平台，分享与三名子女的幸福点滴，一家人乐也融融。

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