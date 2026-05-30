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成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-30 HKT
发布时间：10:00 2026-05-30 HKT

资深武打演员元华，与同为「七小福」的师兄弟成龙、洪金宝自幼一同成长，数十年来在影坛各自打拼，成就非凡。近日，元华在接受资深传媒人汪曼玲访问时，谈到两位师兄的真实性格，揭示了他们截然不同的一面。元华坦言，论及最敬佩的人，首推大师兄洪金宝，大赞他义气干云，值得尊重；相反，他却爆料成龙为人「孤寒」，性格自小已见端倪。

元华最尊敬洪金宝大方够义气 

元华忆述，在戏班学艺的艰苦岁月，大师兄洪金宝犹如他们的「大哥大」，处处照顾师弟们。他形容洪金宝为人豪爽、有义气，性格大开大合。每当有好东西，总会与众人分享，「有好嘢食，佢会攞返嚟大家食」。这种豪迈作风，数十年如一日，赢得元华毕生的敬佩，直言：「佢值得尊重」。然而，谈及另一位国际巨星成龙，元华则笑指其品性可谓另一个极端。他透露，成龙从小就比较「孤寒」，有食物会先藏起来，等到差不多过期、自己不吃快要浪费时，才拿出来「分享」。 

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元华自揭与老婆一段报纸姻缘

除了分享与师兄弟的往事，元华亦在太太Evina的陪伴下，首次公开两人超过四十年的爱情故事。原来这段姻缘始于邵氏片场，当时Evina的妈妈在报纸上看到招聘化妆师，便前往应征，但因额满而转到服装部工作。Evina偶尔会跟随妈妈到片场，因而邂逅了元华。元华对太太可说是一见钟情，形容第一眼见到她，就觉得她文静温柔，是「贤妻良母」的理想对象。他透过同事做媒，取得电话后便主动邀约饮茶，过程犹如相睇。Evina则笑言，当时觉得武师的形象普遍比较「花弗」，但妈妈在片场打听到元华为人不错，才让她放下戒心。

元华老婆掌握财政大权

婚后四十多年，元华与太太Evina的感情依旧深厚，育有一子一女，如今更已荣升爷爷，弄孙为乐。Evina大赞元华是个非常顾家的好男人，工作勤奋，将收入交给她处理，元华对太太百分百信任。元华亦自言不喜夜蒲应酬，收工后便会立即回家，是个标准的「宅男」。为了让子女有更好的教育环境，一家人曾移民加拿大，Evina专心做陪读妈妈，元华则成为「太空人」，频繁来往香港与加拿大工作。近年，随著子女长大成人，Evina亦回流香港，成为元华的「贴身助理」，悉心照料他的生活起居。 

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