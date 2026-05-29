TVB年中节目巡礼2026丨陈自瑶中门大开溢仙气  港姐亚军低胸透视  高海宁「影后」春光无限

《2026 TVB年中节目巡礼》今日（29日）盛大举行，一众艺人倾巢而出，为下半年的重头剧集和综艺节目造势。现场星光熠熠，过百位艺人盛装出席，红地毡上更是女星们争妍斗丽的战场。当中，被誉为「最索人妻」的陈自瑶（Yoyo）再次以无懈可击的状态成为全场焦点，而陈桢怡、俞可程、叶蒨文和高海宁等花旦亦各自施展浑身解数，斗靓斗性感，为盛会添上迷人色彩。

陈自瑶颜值巅峰呈现仙气性感

陈自瑶每次踏上红地毡都未曾让粉丝失望，今次亦不例外。Yoyo的颜值与状态正值巅峰，化上精致无瑕的妆容，配上一头柔顺的长发，显得明艳照人。她身穿一袭湖水蓝色的挂颈式晚装长裙，设计极尽巧思与性感。裙子上半身在胸前和腰间都有巧妙的镂空剪裁，形成「中门大开」的视觉效果，完美地勾勒出她纤细的腰肢和丰满的上围，将其S形迷人曲线展露无遗。整条裙子采用了飘逸的百褶设计，Yoyo在镜头前轻轻摇曳裙摆，仙气与性感兼备，瞬间成为全场的目光焦点，性感魅力冠绝全场。

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陈桢怡又低胸又透视

除了陈自瑶，其他花旦亦悉心打扮，让现场镁光灯闪个不停。2020年港姐亚军陈桢怡以一身时尚感十足的啡色透视长裙亮相，裙子的上半身设计简洁，腰间的透视薄纱布料，若隐若现地展示出她的纤腰，加上高衩设计，一双修长美腿在行走间尽显，整体造型极具现代感和诱人魅力。

俞可程叶蒨文极性感

至于俞可程则选择了一袭经典的黑色低胸晚装，心形的领口设计大方展示其傲人上围，显得高贵而性感，配搭一头亮丽的红棕色长发，散发出成熟妩媚的气质。另外，叶蒨文同样以一袭深蓝色的低胸吊带长裙迎战，胸前的抓皱设计将她的丰满身材表露无遗，尽显其玲珑浮凸的曲线，散发出健康性感之美。而高海宁则以一套纯白色挂颈露背长裙示人，正面看来高贵典雅，但一转身即展现出光滑白皙的美背，设计简约而不失性感，完美演绎了何谓「高级的性感」。

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