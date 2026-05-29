沈卓盈惊患急性肺炎急性肠胃炎 大病初愈为爱子开「警察」派对 5岁Jayden畀女揽阿妈呷醋

前TVB小花沈卓盈（Jessie），自2019年与家族经营内衣生意的富贵男友Calvin拉埋天窗，并于2021年诞下宝贝仔Jayden后，便大幅减产，专心相夫教子，做幸福少奶奶。沈卓盈经常在社交平台分享阔太生活，但上个月初，她迎来44岁生日，原本生日庆祝活动一浪接一浪，但沈卓盈却经历了一场可怕的「双重急病」煎熬。她日前在社交平台发长文透露，自己早前同时患上急性肺炎和急性肠胃炎，病情严重到令她大感吃不消。她形容那种气管敏感咳到无法呼吸、吃药吃到偷偷落泪，甚至肚泻到全身乏力，连拿杯水都感到困难的状态，简直是「死去活来，地狱又折返人间」。这次病痛的折磨，让她深深体会到「原来没有健康，我们什么都不是」，明白只有拥有强壮的身体，才能好好照顾自己和最爱的家人。

沈卓盈凑仔辛苦导致焦虑

沈卓盈在痊愈后，重新审视自己作为母亲的心理状态与辛劳。她在帖文中坦言，婚后将全副精神放在家庭和儿子身上，但在刚开始「凑仔」的那几年，其实每天都处于高度紧绷的状态。因为深怕自己有哪一点做得不够好，她常常会陷入自我怀疑，甚至出现提早焦虑和精神内耗的情况，这些负面情绪也会间歇性地发作，令她身心俱疲。不过，随著宝贝仔Jayden逐渐长大，沈卓盈也慢慢学会调节自己的内在步伐，学懂放手与放松。她期许自己未来能「活得自由松弛点」，一步一步实现理想的生活状态，将焦点放回自我成长与内在丰富上。她更时刻提醒自己要保持健康、保持微笑及知足感恩。

相关阅读：沈卓盈徐淑敏登游艇庆生劲奢华 沈大师低胸露腰晒长腿颜值巅峰 陈自瑶冇影闺密情变？

沈卓盈为子举办「警察主题」生日会

近日沈卓盈为囝囝Jayden举办了「警察主题」的生日派对。从派对的布置到细节都充满心思，现场不仅有各式各样的警车模型、气球装饰，更让寿星仔Jayden穿上一身迷你警察制服。Jayden在派对上表现得相当兴奋，穿梭于各个打卡位之间，成为全场的焦点，沈卓盈看著儿子的快乐身影，早前生病的阴霾相信亦一扫而空，一家三口温馨切蛋糕的画面，更是幸福满泻。

沈卓盈囝囝遗传妈妈优良基因

沈卓盈囝囝Jayden，遗传了妈妈优良基因，五官标致、眼仔睩睩，小小年纪已经相当靓仔，更迷倒了同场的一众小女孩，期间更出现了极度搞笑又可爱的一幕，Jayden被两位小女孩「前后夹击」，热情拥抱。此时沈卓盈竟然醋意大发，抱起囝囝外，又母子亲密咀嘴，画面温馨治愈。

相关阅读：元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛