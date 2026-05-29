TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影

《2026 TVB年中节目巡礼》今日（29日）在湾仔会展举行，过百艺人盛装出席，包括陈豪、马国明、高海宁、陈展鹏、张振朗、林夏薇、龚嘉欣、陈炜、张曦雯、陈滢、周嘉洛、俞可程、何沛珈、罗子溢、陈自瑶等等，目巡礼由一众艺员推介下半年度节目内容并呈献精彩节目介绍影片。

陈豪一剧在手未有影响地位

今次翡翠台「王牌剧集」下半年暂定有8部剧推出，包括《玫瑰战争》、《模仿人生》、《枱底人生》、《模范律师团》、《飞常日志II》、《警是个大佬》、《璀璨之城》和《驱魔速递》，张曦雯和罗子溢均以3剧成为剧帝剧后。陈豪虽然下半年只有《玫瑰战争》在手，却未有影响他在TVB的地位，在大合照中依然被安排企正第一行C位，在TVB中的地位稳如泰山。

相关阅读：TVB年中节目巡礼2026丨小生花旦大执位？张曦雯罗子溢荣登剧后剧帝 8大重头剧名单曝光

龚嘉欣高海宁被受重视

而在陈豪的旁边，就有马国门和陈展鹏两位视帝，花旦方面，早前因久未有剧在手、其未来惹起揣测的视后龚嘉欣，就企在陈展鹏侧跟；高海宁就站在马国明的旁边，彰显公司的地位。在龚嘉欣的侧跟，分别是谭俊彦、林夏薇、萧正楠、陈炜、洪永城、黄翠如、陈晓华；高海宁的旁边的顺序则为张振朗、张曦雯、罗子溢、刘颖旋、周嘉洛、姚子羚和刘佩玥。而站在后排的，就有Bob林盛斌、车婉婉、曹永廉、江美仪、姜大卫等等。而「最索人妻」陈自瑶，就未有出现于大合照中的当眼位置。

陈豪无人能代

大合照的企位安排，是每年的节目巡礼焦点，反映他们于公司的地位。陈豪一直被封为「最贵视帝」，而且又贵为「广告一哥」，一向深得粉丝和广告客户喜爱，陈豪已连续数年被安排企在最当眼的第一行C位，反映他在TVB的地位仍然无人能代。

相关阅读：TVB年中节目巡礼2026丨俞可程《魔音女团》12强止步认失望 何沛珈抗拒大只男有压逼感