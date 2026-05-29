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港姐亚军庞卓欣绝美婚纱照挑战全透视喱士 深V谷胸尽显S形曲线 赴泰国拣婚礼场地预支蜜月

影视圈
更新时间：22:00 2026-05-29 HKT
发布时间：22:00 2026-05-29 HKT

34岁的2015年港姐亚军庞卓欣（Ada），自去年宣布与金融才俊男友Patrick订婚后，婚礼的筹备进度一直备受关注。近日，这位准新娘在社交平台上，高调分享了她与未婚夫的泰国之旅，此行不仅是为了庆祝她的生日，更重要的任务是实地考察婚礼场地，似乎要为举办一个梦幻的海外婚礼做足准备。旅程中，庞卓欣心情大好，毫不吝啬地换上多套性感装束，大方展现其骄人身材，从布吉、苏梅岛到曼谷，全程与未婚夫形影不离，甜蜜指数爆灯，俨如一场预支蜜月之旅。

庞卓欣比坚尼配露腰装性感游泰 

在庞卓欣分享的影片中，她透露此行横跨泰国三个热门地点，旨在「睇一啲唔同嘅结婚场地」。从影片所见，她与未婚夫Patrick到访了多个充满浪漫气息的度假村与餐厅。其中，布吉一家建筑如纯白教堂的餐厅，设计典雅，环境庄严，两人更在教堂前甜蜜牵手拾级而上，画面俨如婚礼预演，浪漫氛围满泻。旅程中，庞卓欣的衣著成为另一焦点，无论是在海天一色的餐厅，还是在充满设计感的酒吧，她都换上各种性感的夏日服饰，在布吉时身穿的浅绿色露腰套装，令她的纤腰和曲线一览无遗，尽显健康性感美态；在苏梅岛享受早餐时，她也穿上鲜花图案的比坚尼上衣，大晒丰满上围，火辣身材让人热血沸腾，可见她为婚礼已准备好最佳状态。

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庞卓欣透视喱士婚纱照曝光 

除了积极物色婚礼场地，庞卓欣亦不忘为自己的嫁衣做准备，并在社交平台上一口气分享了多套风格迥异的婚纱照，让网民大饱眼福。从照片可见，庞卓欣的身材已达巅峰状态，完美驾驭每一套绝美嫁衣。首先，她试穿了一系列性感迷人的鱼尾婚纱。其中一套是布满精致立体花卉喱士的款式，贴身剪裁将她的S形曲线展露无遗，裙摆的长拖尾更添几分华丽气势；另一套设计更为大胆，心形胸的剪裁加上几乎完全透视的喱士裙身，让她的一双长腿若隐若现，性感指数爆灯。

庞卓欣去年获金融才俊男友求婚

庞卓欣出身于富裕家庭，爸爸是著名股评人、东骥基金管理董事总经理庞宝林，有传身家逾亿。她自2015年参选港姐夺得亚军后，并未签约TVB，反而选择成为KOL，在社交平台上相当活跃，成功闯出一片天。在感情路上，她于2019年与「钟表大王」孙秉枢的长孙孙智威结束6年情后，同年便恋上现任未婚夫Patrick。两人拍拖以来一直爱得高调，经常在社交平台放闪。去年圣诞Patrick在雪地中以一枚巨型钻戒求婚成功，为这段恋情写下新一页。

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