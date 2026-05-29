杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人

近日因「李家风暴」而成为全城焦点的杨思琦，过往在TVB剧组疑遭欺凌的往事再被翻出，引发网民热议，不少人为她抱不平。然而，资深艺人吴家乐与邓兆尊早前在网台节目中却提出相反看法，暗示杨思琦应自我反省「点解咁多人都咁做」，矛头直指她本人或许才是问题所在。对此，杨思琦继早前借幕后人刘定坚的影片截图作隔空回应后，今日（29日）再于社交平台发布一段影片，言词间「句句有骨」，疑似对吴、邓二人的言论作出强硬反击。

吴家乐邓兆尊质疑「卖惨」

事缘吴家乐与邓兆尊在节目《娱乐好好玩》中，重提杨思琦被欺凌的旧闻。吴家乐认为应重看当年报道，并表示若杨思琦觉得被欺凌，他可以找涉事者当面对质。邓兆尊则补充说：「有啲嘢自己做过，令到大围人觉得你系过份咗，而依家又出嚟卖惨行为……会唔会系你自己做过某啲嘢令人一齐去虾你？」吴家乐最后更总结：「咁多人都同你讲，自己就要谂吓系咪自己有问题。」言论一出，立即引起外界关注。

相关阅读：杨思琦、商天娥扮Friend旧片翻Hit 网民：边个话佢戏屎 商天娥曾教惠英红做戏邓萃雯「句句有骨」

杨思琦发文发片讽刺回应

面对质疑，杨思琦先是分享影片截图反击，今日更亲自上阵，发布一段充满寓意的短片及帖文。她在帖文中巧妙地引用吴家乐的说话，写道：「全城热话：当全部人都70里，不是你自己有问题吗？｜一路走来（就算有70公里）全部都是老师，没一个敌人！你懂的。」文中的「70里」与「欺凌你」发音相似，充满讽刺意味。她续写道：「《人生课程》70公里谁没有走过，一起走下去！感恩遇见，给我上了一节又一节课，让我在经历中成长！笑看风云。」

杨思琦发片剖白心声

在附上的影片中，杨思琦以温柔而坚定的语气，道出人生感悟，疑似回应被欺凌的经历。她表示：「总有人教你长大，但是方式不值得感谢。」这句话被视为直接回应吴、邓二人，承认在人生路上有人以不合适、甚至带有欺凌成份的方式对待她，虽然从中学会成长，但绝不代表要感激对方。

相关阅读：吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做 幕后人大闹贱种杨思琦点赞

梁思浩大爆杨思琦扮可怜招数？

杨思琦指人生残酷

她接著说，人生中的不同经历教会她各种残酷的现实：「你爱的人会教会你什么叫绝情；你信的人会教会你，不要轻易相信任何人；而你用心对待的人，又会教会你，收起一文不值的真诚。」

杨思琦学会仁至义尽

最后，杨思琦总结道，经历了种种人和事，她视之为学习过程：「一路走来，全部都是老师，没有一个敌人。上的课多了，自然会学会什么叫作仁至义尽，然后，得失随意」。整段影片虽然没有指名道姓，但每句都仿佛在回应外界的指控与批评，表明自己已从经历中成长，并学会淡然面对人生的起跌得失，姿态强硬，赢得不少网民支持。