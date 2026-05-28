向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾

影视巨头向华强的贤内助「向太」陈岚，近年在网络社交平台上表现得相当活跃，频频大爆演艺圈鲜为人知的幕后故事，成功掀起不少话题。近日，她再度发布影片，大谈与一位内地顶流男星私底下的真实交情，更首次披露了当年这位巨星，在众目睽睽之下、突然向她叩拜认作「契妈」的超戏剧化过程，而他就是黄晓明。

向太讲述跟黄晓明廿载情缘

向太在片中表示，自己这一生正式收下的契仔只有两位，除了台湾歌王萧敬腾外，另一位便是黄晓明。提及两人长达二十多年的情谊，她回忆起黄晓明刚凭电视剧崭露头角之际，陈冠希的父亲曾找上门，开价高达两千万港元，企图将黄晓明的经纪约转售给向太。向太当时认为这个开价未免过于高昂，有些迟疑。

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向太赞黄晓明可爱

随后在香港媒体人的引荐下，向太与黄晓明有了初次会面的机会。原本向太打算商讨买约一事，没想到黄晓明却展现出极其坦率的一面，直接劝阻向太：「千万别买，这价格太不划算了，根本不需要花这么大笔钱。」黄晓明更表示自己有办法摆脱合约纠纷。这份远超一般艺人的耿直与真诚，顿时让向太对他留下极佳印象，心中暗赞：「这年轻人真是有趣又可爱。」随着合约圆满解决，两人也因频繁出现在同一个社交圈与饭局中，感情逐渐升温。

八二年名酒做引子

谈及黄晓明正式「过档」成为契仔的契机，向太笑称全因一场「美丽的误会」。当时她正准备乘搭私人飞机出行，原定下午两时起飞。在前往机场的途中，她随手滑手机，看到黄晓明发了一条炫耀帖，照片中他手持两支极其珍贵的1982年拉菲红酒，挑衅地写道，好酒已在手，今晚谁能与他共饮？

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黄晓明当众跪向太

正巧在旅途中的向太便顺口开玩笑回复：「我来！」而完全不知道向太正要飞往当地的黄晓明，随即不服输地挑衅道：「我现在可是在上海！你要是真能赶来，这两瓶珍藏直接送你！」结果，向太竟真的在当天傍晚七点前空降上海，并直奔朋友的饭局。向太原本只是想开个玩笑，通知黄晓明自己已抵达该餐厅。怎料黄晓明得知后，立刻捧着两支红酒推门而入。在现场十多位宾客的注视下，黄晓明竟毫无预警地「扑通」一声双膝跪地，神情无比真挚地大喊一声：「契妈！」并恭敬地献上名酒。这突如其来的真诚举动，让向太深切感受到对方的诚意，欣然答应收他为契仔。

向太赞黄晓明冇机心

在向太的眼中，黄晓明是一个几乎没有任何心机、极度纯粹且心思单纯的人。她认为，黄晓明是真心实意将这段关系视为极深的缘分，两人互相欣赏。向太强调，黄晓明并非那种为了攀附权贵而四处乱认亲戚的人，他的举动完全是发自内心，这份真挚令人无法拒绝。

黄晓明毫无城府易被骗

不过，向太也直言不讳地指出，黄晓明的性格存在一个致命弱点——「不懂得拒绝他人」。他对待朋友总是掏心掏肺，只要向太开口，他从不推脱也绝口不提利益。但正是这种「有求必应」的个性，导致他不管该帮不该帮的忙都一概照单全收，极容易落入骗局。为此，向太私底下没少痛骂和警告他，经常像母亲一样耳提面命：「千万别再盲目帮忙，要懂得保护自己。」

黄晓明为天津捐巨款

除了性格温厚，黄晓明亦极具社会责任感。向太忆述当年天津发生重大火灾事故时，刚拍完消防员题材电影的黄晓明感同身受，第一时间挺身而出赈灾。他甚至主动致电向太倡议：「契妈，我来带头捐出一百万，你也一起捐一百万吧！」向太二话不说便答应，这也让她对这位契仔的善心感到无比骄傲。