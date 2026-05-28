郑俊弘囝囝4岁生日派对 星级契妈蔡思贝、赖慰玲到贺 何雁诗祝愿爱子识做一件事

歌手何雁诗与老公郑俊弘自2020年结婚后，迎来了宝贝儿子郑赞廷（Asher），一家三口生活美满。然而，Asher在出生后不久被确诊患有罕见遗传病「天使综合症」，在语言、活动能力及智力发展上，面临迟缓的挑战。在不经不觉间，爱子已经迎来了4岁生日，郑俊弘与何雁诗日前为儿子举办了一场盛大的生日派对，并邀请了众多圈中好友到贺，让儿子拥有一个难忘的童年回忆。

何雁诗囝囝收耶稣公仔揽住瞓

何雁诗囝囝的生日派对，布置极具心思，现场以儿子最心爱的卡通「Baby Shark」为主题，四处布满海洋气息的蓝色气球，当中最抢眼的是巨型数字「4」造型气球，旁边点缀著可爱的鲸鱼和八爪鱼，充满梦幻童趣。囝囝郑赞廷身穿浅蓝色格仔恤衫，显得精神奕奕，不仅收到插满Baby Shark公仔的两层高精致大蛋糕及大堆生日礼物，现场更特设巨型吹气滑梯和波波池，小朋友玩得十分开心，而囝囝郑赞廷当天收到最喜欢的礼物，必定是契妈陈嘉宝送的耶稣公仔，晚上睡觉时更揽著不放，画面十分温馨感人。

相关阅读：TVB「富贵人妻」遭偷𥄫胸前春光？低胸俯身执波尽现丰满上围 极火辣令男士难以抵挡

何雁诗亲解举办临时生日会原因

何雁诗透露这次生日Party其实是临时决定举行，时间相当紧逼，她特别感谢公关好友迅速帮忙揾到完美的场地，同时感激一班好姊妹一呼百应的义气表现。当日出席的圈中好友，包括陈嘉宝、赖慰玲、蔡思贝等。何雁诗解释筹办派对的初衷：「因为囝囝之后都会加拿大、香港两边走，既然佢啱啱返咗嚟香港，咪想争取时间畀佢同啲契妈见面。」

何雁诗祝愿儿子可以识行

何雁诗对囝囝的生日祝愿，她坦言愿望十分朴实：「每年一样，希望佢健康、开心就可以啦！」然而，在这份平凡的期盼下，她还许下了一个对于这个家庭来说意义重大的愿望：「希望佢4岁可以自己行出第一步啦。」由于「天使综合症」会严重影响患者的平衡感与活动能力，自主行走对何雁诗囝囝来说，无疑是一个巨大的挑战。

相关阅读：郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫 何雁诗高EQ反击 结局神反转大快人心