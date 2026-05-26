吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞

杨思琦早前接受伍咏薇的节目访问时，重提当年拍摄TVB剧集《翻叮一族》的往事，她表示遭「一围人」欺凌痛骂，惹杨思琦崩溃大哭，当年同剧的演员商天娥、陈曼娜、夏雨、陈键锋顿时成为「嫌疑人」。陈曼娜否认自己当年有份虾杨思琦，但就大爆商天娥，以及一位已经退圈的男艺人有欺凌杨思琦。曾经于网台节目《娱乐好好玩》中，爆过杨思琦不时扮可怜、甚至指她是双面人的吴家乐，于刚过去一集《娱乐好好玩》回应事件，指自己不会为杨思琦平反，并暗示杨思琦若觉得自己被欺凌，「就要想想为何有这么多人同时欺你」，并挑机杨思琦，可以上他们的节目「讲番件事」。

吴家乐向杨思琦挑机

新一集《娱乐好好玩》由吴家乐和邓兆尊主持，近日《翻叮一族》欺凌风波成为全城热话，杨思琦得伍咏薇平反，当时的确受到艺人欺凌，吴家乐和邓兆尊就相关问题，被问到会否需要向杨思琦道歉，吴家乐就指没有必要，于言谈间更表示杨思琦上得伍咏薇的节目，就知会被问到相关问题，但她却指「咁耐之前嘅嘢」已经不记得，吴家乐就指自己记得清清楚楚，并表示如果杨思琦「真系要讲」，可以上《娱乐好好玩》：「我请番当年有关嘅人上嚟都仲得！」。

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吴家乐暗示杨思琦是有问题的一个

吴家乐表示，他都好开心杨思琦近日风评逆转，可以继续于香港娱乐圈发光发亮：「做得呢个圈，冇理由上边个唔好嘅，所以我都戥佢开心，而伍咏薇亦都系我哋好朋友，所以太敏感嘅嘢就无谓讲」。于言谈间，吴家乐和邓兆尊都表示：「如果当年一啲身边同事，真系觉得你有问题而唔同你讲，就即系放弃你。咁多人都同你讲，自己就要谂吓系咪自己有问题」，似乎暗示是杨思琦自己有不足，而得到同事「欺凌」。

刘定坚大闹吴家乐

节目出街后，由娱乐圈幕后人刘定坚主理的网台节目，就大闹吴家乐是「一个仆X的诞生」、「一个贱种的诞生」，直接点名吴家乐就是欺凌的一份子，认为他由始至终，都不认为杨思琦受到欺凌，但伍咏薇和陈蔓娜已经说明了欺凌是存在的，并认为杨思琦一直息事宁人的性格，就正正让有心人有机可乘，而成为被欺凌的对象。

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梁思浩大爆杨思琦扮可怜招数？

杨思琦大赞刘定坚

杨思琦之后于IG发帖，大赞刘定坚厉害，并贴出一张刘定坚节目的截图，上面写上「利用节目再欺凌杨思琦」、「伪人卑劣大暴露」、「吴家乐欺凌」等字句，杨思琦就写上「坚定流厉害」，并贴上手指公Emoji，似乎十分认同刘定坚的言论。而袁伟豪亦有于相关帖子留言，表示「啲圈外人搞事」，并加上笑到喊的Emoji，杨思琦就立即以心心Emoji回应。

梁思浩吴家乐曾指杨思琦扮可怜

梁思浩和吴家乐于24年中的《娱乐好好玩》节目，曾提到杨思琦不时在人前扮可怜，并曾大爆「吴家乐𠮶阵未结婚，唔知系咪睇中人」，当杨思琦向他俩表示「畀人虾」时，二人就决定为她出头。但梁思浩和吴家乐就表示，后来他们知道事情的真相是「掉番转」，所以觉得自己「帮错人」。梁思浩曾表示：「佢成日个样楚楚可怜、含住泡眼泪，就成日话𠮶两个虾佢，但后来我哋先发觉原来唔系。佢拍戏……你甩（对白）嘅，咁人哋都要……『你勤力啲读吓剧本啦』，啱唔啱先？」。

