陈展鹏进驻复式豪宅一细节证生活品味 无惧一年一剧单文柔曝光凑女日常

49岁的视帝陈展鹏近年以一年一剧形式，保持香港的曝光率，最近一部剧集已是去年杀青的《玫瑰战争》。陈展鹏不用拍剧的日子，便留在香港陪伴妻女，早前一家人搬到复式独立屋，其太太单文柔已多度公开豪宅不同角落，近日单文柔再曝光安乐窝，分享陈展鹏的生活品味。

陈展鹏坐在一旁陪囡囡

陈展鹏太太单文柔近日在IG上载新居的照片，当中见到一身居家随意打扮的陈展鹏，坐在宽阔的楼梯上休息，悠闲地望向天花板，而囡囡「小猪比」则在一旁乖巧地做自己的事，画面相当温馨。

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单文柔鲜花打造舒适空间

而单文柔手捧鲜花，感性地留言写道：「我爱的人同爱我嘅人，都聚在这个最舒服嘅小空间，静静地、被花包围嘅下午，为下星期好好充一充电。」从照片可见，新居空间感十足，楼梯与饭桌有一段距离，旁边的柜上摆放有专业咖啡机，以及冲泡咖啡用具，可见陈展鹏夫妇对生活品味的追求。

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家庭美满的陈展鹏，曾经历人生高低起跌，试过因唱片公司放弃，面临近两、三年几乎零收入，要靠父母接济，一度放下艺人身份，跟地盘判头朋友学做工程，赚取350元日薪，最终因工时长加上连续两星期开工，不慎导致脚部受伤而辞职。

陈展鹏做「星级伴游」吸金

陈展鹏返回幕前后，渐获得发挥机会，凭借《读心神探》、《真相》、《巨轮》及《张保仔》等剧集累积人气，其后演出剧集《城寨英雄》勇夺视帝。近年陈展鹏积极北上开拓市场，多度带团到内地做「星级伴游」，又举办粉丝见面会，只需数百元的价廉物美行程，让陈展鹏长做长有，密密吸金。

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