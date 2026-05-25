翁虹18岁女儿解锁性感身材 刘莳穿深V晚装狂骚曲线 皮肤白滑惜未能完全遗传靓妈基因？

57岁的「冻龄美人」翁虹，自1989年夺得亚洲小姐冠军后，美貌数十年如一日，岁月仿佛从未在她身上留下痕迹，她与第二任丈夫刘冠廷结婚多年，育有一女刘莳（Crystal）。转眼间，这位「最美星二代」已经18岁，不仅遗传了母亲的美貌，拥有白滑肌肤，近年更准备追随妈妈的步伐入行，积极经营社交平台，近日刘莳在网上发布了一支「高中舞会」的短片，片中她以一身性感成熟的打扮示人，气场十足，完全不像一个高中生，惹来网民热烈讨论。

翁虹囡囡穿深V剪裁晚装晒完美曲线

影片中，刘莳先以素颜出镜，分享她从早上起床、护肤、整理发型到化妆的全过程，天生丽质的她，五官精致，皮肤底子极好。影片的重头戏，无疑是她为舞会精心准备的「战衣」。刘莳换上一袭酒红色的吊带长裙，设计剪裁相当大胆。裙子采用了丝滑的缎面材料，上半身的紧身剪裁，完美勾勒出她纤细的腰肢和身体曲线，V形领口设计更是性感迷人，虽然她至今仍是少女身材，全身偏向瘦底，未及妈妈翁虹的丰满上围，但她漂亮的肩颈线条和锁骨，散发出超越年龄的魅力。

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刘莳即将高中毕业或回国一家团聚？

由于刘莳自2022年起便在国外读书，而丈夫刘冠廷亦需在海外处理生意，夫妇二人为了确保女儿身边时刻有家人陪伴，协议分开两地生活。翁虹曾笑言，这种「小别胜新婚」的模式，完全没有影响夫妻感情，反而更添甜蜜。现时刘莳还有一个月便高中毕业，至于会继续在外国升学，还是就读内地的名牌大学，现时未有定案，若然父女也回国，将来一家三口可以正式团聚，翁虹才能告别「分居」生活。

翁虹与老公签婚姻协议出轨罚百万美金

事实上，翁虹独特的婚姻观不仅于此，她曾透露，当年与老公签订了婚前协议，其中刘冠廷更主动加上「出轨需罚款100万美金」的补充条款，以示对婚姻的忠诚。翁虹对此充满信心，认为罚款协议形同虚设，因为她相信双方都不会有被罚的一天。此外，夫妇二人多年来坚持一个原则，绝不乘坐同一班飞机。这个看似奇怪的决定，背后隐藏著深沉的母爱，翁虹表示万一不幸发生意外，也能确保夫妻其中一人能留下来，继续照顾女儿刘莳。

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