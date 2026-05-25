夏雨卷欺凌风波再被指控吻戏伸脷自肥？林漪娸闹戴志伟强逼舌吻 李婉华亲述遇男星性骚扰

「处境剧女王」林漪娸日前点名控诉戴志伟曾于拍吻戏时「伸脷」，引起网民热议。前TVB花旦李婉华近日在YouTube直播与林子博讨论此事时，亦有感而发，自爆亦曾被男星于拍吻戏时性骚扰。此外，资深电影人刘定坚近日亦在其YouTube频道上，大爆近是被传曾欺凌杨思琦的老戏骨夏雨，亦疑曾向女星做出「伸脷」行为。

林漪娸控诉戴志伟拍吻戏伸脷

林漪娸日前在作客新城广播节目时，罕有地重提当年拍摄萤幕初吻的经历。她点名直指，对手戴志伟在拍摄一场马路亲吻戏时，未经同意突然「伸脷」，令她大感错愕。林漪娸忆述：「明明剧本只是锡锡，他竟然伸脷！戴志伟你记不记得？我可记得一清二楚！」她直斥对方此举是「虾𡃁妹」（欺负新人）。

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李婉华大爆行内恶习曾被伸脷骚扰

已移民加拿大并转型为YouTuber的前TVB花旦李婉华，亦在自己的直播节目《李咪博咀》中讨论林漪娸的遭遇，更称此类事件在圈中屡见不鲜。她坦言自己也曾有过类似遭遇，在拍摄吻戏时被对手男演员在未经同意下强行伸脷，让她感到极不舒服。李婉华表示：「系完全冇经过同意。我以为系普通点吓个嘴咁样...（对方）一个措手不及...伸脷呀！系呀，有呀！呢啲系咪『抽水博懵』？当然系啦！」

李婉华更进一步指出，这种行为是圈内的「恶习」，不少男演员会藉著拍戏「自肥」，利用剧情占便宜。她指，这些男星特别喜欢向初出道的年轻女星埋手，因为她们往往人生路不熟，不敢反抗，只能哑忍。

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幕后人惊爆夏雨骚扰高妙思伸脷？

除了女星亲述，资深电影人刘定坚近日亦在其YouTube频道上，大爆圈中另一位老戏骨夏雨的风流往事。刘定坚指夏雨当年私下「烂滚」，更惊爆自己早年执导一部短剧时，安排夏雨与当时仍是新人的高妙思合作。他表示，在后期剪接时才从镜头中发现，夏雨在拍摄一场吻戏时，竟然也向高妙思伸出舌头。他表示：「我哋剪片，逐格逐格睇返，哗，系咁嘴，系咁伸条脷出去！高妙思呢个人，就好傻女嘅，傻吓傻吓咁，唔识去抵挡。」似乎当时刚出道的高妙思，面对资深前辈的越轨行为，或许同样是敢怒不敢言。

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