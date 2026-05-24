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张家辉成「载荷专家」超爆笑 神舟二十三号升空 影帝变热话人物 网民：佢有关咏荷认证

影视圈
更新时间：19:37 2026-05-24 HKT
发布时间：19:37 2026-05-24 HKT

神舟二十三号即将发射升空，香港首位太空人黎家盈将以「载荷专家」的身份参与任务，为香港航天史写下新篇章。正当全城热议何谓「载荷专家」时，影帝张家辉意外成为网民焦点。由于张家辉的太太是视后关咏荷，而他又多次被传媒拍到驾车接送太太，网民便发挥创意，将「载著关咏荷」的画面与「载荷」一词联系起来，笑封张家辉为香港真正的「载荷专家」，引发一场网络爆笑热潮。

载荷专家职责掀热议

那么，真正的「载荷专家」的职责是甚么？其实「载荷专家」（Payload Specialist）并非传统意义上的职业太空人，而是指在太空中负责各项科学实验与探测任务的科学家或工程师。他们的主要工作是操作精密的太空实验设备，进行天文观测、物理化学试验、生物医学研究等。虽然他们不需像职业太空人一样接受驾驶训练，但仍需完成严格的系统课程和操作训练，确保能胜任太空站中长时间且高精度的科研工作。

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张家辉变「载荷专家」惹爆笑

对于张家辉这个「载荷专家」的新身份，网民纷纷表示「笑死」、「100分」、「又畀你谂到」、「佢系有关咏荷认证嘅载荷专家」，并涌现大量创意留言。有人笑称：「张家辉揸车 = 载荷」、「香港第一位男太空人：渣渣辉」、「原来渣渣辉系咁解」。这些幽默的评论配上张家辉驾车载著关咏荷的旧照片，迅速在Threads上传开，让严肃的航天话题增添了不少娱乐性，也让张家辉这位「爱妻号」的形象再次深入民心。

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