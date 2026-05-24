向华强曝光香港江湖实况  指当帮派大哥不易  揭《无间道》真有其事：我都觉身边有卧底

纵横影坛数十载，现年77岁的娱乐界钜子向华强，近日在社交平台上罕有地畅谈香港江湖的真实面貌，引发热议。他坦言，经典电影如《古惑仔》及《无间道》的剧情，在一定程度上反映了昔日香港的社会实况，但现实中的卧底世界，远比电影描写的更加普遍和深入。

向华强不愿意被叫大哥

向华强在影片中首先便笑称，自己对「大哥」这个称谓相当抗拒，并直言现今在香港，江湖领袖的角色已变得「极为艰巨」。他解释，今时今日的帮派生态与过去截然不同，以往是手下们费尽心思去供奉领袖，而现在却反了过来，变成了领袖必须设法谋生，以维持整个团队的开销，个中辛酸不足为外人道。

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向华强：警员做卧底数目极多

谈及卧底文化，向华强透露，香港警方的部署远超外界想像，早已在各大帮派中安插了为数众多的眼线，其规模甚至比《无间道》的剧情还要庞大。他更以自己出品的电影《逃学威龙》作比喻，指警方会从警校学员中挑选外形与气质酷似「古惑仔」的年轻人，派往帮派中进行长期潜伏。

向华强：香港缺卧底不危险

对于卧底工作的危险性，向华强有著独到的见解。他认为，在香港，卧底被揭穿身份而遭遇杀身之祸的情况极为罕见，这类情节大多只会发生在如南美洲等地的庞大贩毒集团中。相反，在香港成功完成卧底任务，不仅能全身而退，更有极大机会获得功勋，成为晋升的快捷方式。

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向华强曝光卧底处事手法

为了取得信任，这些卧底往往需要在大佬身边潜伏长达十年八载。向华强指出，卧底每天都需向总部提交详尽的报告，记录大佬的一举一动，这使得他们的证供在法庭上极具说服力，一旦罪证确凿，帮派头目便难逃法网。

向华强指老大并不会随便犯法

向华强表示，有些电影的黑帮大哥一边抽雪茄，一边用切雪茄器切断卧底手指的情节，他表示现实中没有这些事，因为老大们都知道，这样做就犯法，故此最多下令出手打几拳：「算了算了算了，顶多打他几拳，这样子，不会太过分的」。向华强被问到有没有人叫他去当大哥，他反问：「我哪有时间做大哥呢？我是这么好的生意。当我跟你讲，我常常觉得自己身边就有卧底。」

向华强不怕身边被安插卧底

向华强风趣地表示，自己并不惧怕身边有卧底，甚至欢迎这种「反向宣传」。他笑言，即使公司里递水的阿姨是卧底也无妨，因为自己行事光明磊落，正好能让外界透过卧底的报告，了解他真实、正派的为人。