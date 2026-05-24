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吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝

影视圈
更新时间：12:13 2026-05-24 HKT
发布时间：12:13 2026-05-24 HKT

现年58岁的「冻龄美魔女」前港姐亚军吴婉芳，自1993年下嫁商人胡家骅后便淡出幕前，专心相夫教子。夫家胡氏家族作为香港显赫的商贾望族，家族资产估计逾百亿港元。近日，吴婉芳的二儿子胡智同（Lynus）举行了一场低调而极具品味的豪门婚宴。尽管主人家未有大肆宣扬，但这场盛宴依然星光熠熠，莅临到贺的宾客阵容堪称顶级巨星级别。除了新郎的契爷「歌神」张学友席间献唱外，曾志伟、元彪、郑伊健与蒙嘉慧夫妇均现身祝贺，李嘉欣跟夫婿许晋亨亦疑似坐于主家席，场面热闹非凡。

曾志伟元彪坐于主家席

婚宴当晚的最高潮，绝对落在张学友与吴婉芳这对极具默契的组合身上。两人为了祝贺一对新人，惊喜登台深情合唱经典金曲《爱是永恒》，而于流出的影片中，见到曾志伟和元彪均获安排列席主家席，其中曾志伟的身份更是意义非凡。当年正是他出手撮合了吴婉芳和胡家骅的良缘，堪称是两人的大媒。因此，曾志伟坐在主桌可谓顺理成章。当张学友献唱时，曾志伟立即拿出手机拍片，又转向拍摄新郎新娘，生怕错过任何一个精彩瞬间。从其举动不难看出，他是由衷地为吴婉芳一家感到高兴，双方多年的深厚交情宛如亲人一般。

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李嘉欣坐于张学友对面

此外，影片中还捕捉到一位金发美人的侧面，有指该位气质出众的女士正是大美人李嘉欣，据悉她与丈夫许晋亨齐齐出席，并疑似双双坐于主家席，位置刚好被安排在张学友的对面。

郑伊健和蒙嘉慧专注听张学友唱歌

而在主家席附近，亦见到了作风一向低调的郑伊健和蒙嘉慧夫妇。两人在席间未有刻意出风头，只是安安静静地坐在台下感受欢乐气氛。当张学友和吴婉芳合唱时，他俩特意别过头去，静静注视著台上两位耀眼的歌者，听得十分投入，状态放松且自然。久未公开露面的郑伊健依然留著大家熟悉的标志性长发，纵然岁月流逝难免留下一丝痕迹，但他身旁的蒙嘉慧却保养得宜，颜值依旧，展现出极佳的精神状态，两人形影不离的恩爱模样，成为场内另一道低调而迷人的风景线。

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