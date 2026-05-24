吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘

现年58岁的前港姐亚军吴婉芳，其二儿子胡智同（Lynus）近日举行了一场低调而极具品味的豪门婚宴。这场备受瞩目的婚礼虽然未有大肆宣传，但细节处处彰显非凡气派，席间更邀请了极多圈中巨星与猛人到场道贺。当中最大的惊喜，莫过于新郎的契爷——「歌神」张学友震撼登场。由于胡智同的父亲胡家骅已于2017年离世，64岁的张学友今次以男方长辈的身分稳坐主家席，更被安排坐在吴婉芳身旁，足见两家超越血缘的深厚交情。

张学友吴婉芳合唱掀高潮

婚宴的最高潮，绝对是张学友与吴婉芳这对极有默契的组合惊喜献唱。从网上流出的影片可见，两人在台上深情合唱经典金曲《爱是永恒》，歌神状态大勇宝刀未老，而吴婉芳亦展现出毫不生疏的实力唱功。动人的天籁之音令全场宾客听得如痴如醉，大家纷纷举起手机拍摄，捕捉这难得一见的世纪合唱画面，现场宛如一场顶级的迷你演唱会。一对新人站在主家席旁边，同样被这份深厚的祝福深深打动。一曲唱毕，张学友与吴婉芳更在台上来了一个温暖而亲密的拥抱，真挚的情感交流让现场气氛温馨而感人。

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除了天王巨星的加持，一对新人的极高颜值亦是全场焦点。遗传了父母优良基因的胡智同，生得高大威猛，五官立体英俊，外形条件绝对堪称一流。他在婚礼上全程对爱妻呵护备至，满眼都是藏不住的甜蜜爱意。而新娘子更是仙气满溢，气质超群。她身穿一袭简约大气的纯白婚纱，搭配璀璨的珍珠项链，尽显温婉高雅；随后换上的红色敬酒服亦将她的好气息衬托得完美无瑕。两人站在一起犹如一对金童玉女，非常登对，羡煞旁人。

吴婉芳超冻龄颜值爆灯

当然，这场婚宴最令人惊艳的，绝对是现年58岁的「主人家」吴婉芳。作为公认的「美魔女」典范，吴婉芳当晚的一流状态简直令人叹为观止，甚至有网民笑言她不经意间抢了新抱的风头。她将秀发端庄地盘起，身穿一袭设计简约却不失奢华的白色晚礼服，颈上佩戴著夺目的翡翠项链及同系列耳环，举手投足间散发著雍容华贵的气质。她的肌肤紧致亮泽，岁月似乎从未在她脸上留下痕迹，完全看不出已经年近花甲。吴婉芳以无懈可击的一流颜值和高贵装扮，完美诠释了何谓岁月不败美人，成为当晚最闪耀的焦点之一。

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