郑欣宜神隐3年首度开腔 两字回应复出时机 曾传参加《歌手2026》无影 网民推测将踢馆？

38岁的郑欣宜（Joyce）自2023年红馆演唱会后神隐近三年，一众歌迷对郑欣宜复出的消息一直引颈以待。近日有幸运网民在九龙塘「野生捕获」Joyce，更把握机会亲口询问其复出时间表，一直低调的郑欣宜终于打破沉默，大方且面带笑容地回应：「就快！」短短两个字的预告令歌迷大为振奋，这也是她停工以来首度对外界给出明确的复出时机！

郑欣宜去年受伤退出《歌手2025》

去年曾传参加内地节目《歌手2025》的郑欣宜，有指她因受伤临阵退赛，近日《歌手2026》已经播出，亦未见郑欣宜身影。不过近日就有网民在香港偶遇郑欣宜，据该名网民在社交平台透露，当日刚在又一城与朋友吃完生日饭，意外遇到一身全黑打扮、揹着白色大袋的郑欣宜。网民形容郑欣宜当时心情极佳，与同行友人有说有笑，精神饱满。

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网民推测会参加《歌手2026》踢馆赛

其实近期屡次传出郑欣宜即将重返乐坛的消息，甚至有传她将加盟《歌手2026》。虽然相关传闻之前一直未见成事，但这次得到本尊亲自认证「就快」回归，相信距离她再次站上舞台的日子已不远，有网民估计她或将参与《歌手2026》踢馆赛。

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