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黄泽林罕有放闪晒与陈康堤甜蜜照 于法网幸运晋级正赛 女友与「未来外父」陈奕迅力撑

影视圈
更新时间：20:30 2026-05-23 HKT
发布时间：20:30 2026-05-23 HKT

世界排名113位的「香港网球一哥」黄泽林（Coleman）迎来职业生涯新突破，在法国网球公开赛（法网）受惠于有球手退赛，奇迹地以「幸运输家」（Lucky Loser）身份首度跻身大满贯正赛，即将迎战世界排名36位的比利时一哥Alexander Blockx。在这历史性时刻，女友陈康堤与「未来外父」陈奕迅（Eason）双双飞抵法国巴黎现场亲自力撑。爱情事业两得意的黄泽林，昨日（22日）更在IG分享与陈康堤的甜蜜背影照，激罕高调放闪。

陈奕迅为女儿陈康堤与黄泽林牵红线

回顾陈康堤与黄泽林这段备受瞩目的恋情，其实早于今年初已被爆出，而牵起这段红线的「金牌媒人」，正正是热爱打网球的陈奕迅。据悉，康堤以往不时陪爸爸到球场练波，因而结识了同为21岁的黄泽林。两人背景相似，分别是拔萃女书院及拔萃男书院的旧生，加上年纪相若，自然一拍即合。

对于女儿的男朋友，陈奕迅可谓相当满意，不仅大赞黄泽林为港争光好「劲揪」，今次在法网现场看到黄泽林比赛时更看得肉紧，日前赛后两人在场边拥抱，足见陈奕迅对这段恋情给予全力支持，双方关系非常深厚。

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陈康堤认爱黄泽林成金童玉女

这对金童玉女近来亦越爱越高调，陈康堤早前于港台「十大中文金曲」颁奖礼勇夺「最有前途新人奖」金奖时，终于打破沉默，首度大方承认与黄泽林正在拍拖。当时她甜丝丝地向传媒透露，男友虽然身在外地比赛，但一直有观看直播支持她，更自爆一落台就第一时间收到黄泽林的祝贺短讯，大赞她「你好叻」，言语间难掩热恋中的甜蜜。如今黄泽林在法网创下香港网球坛历史，身为女友的康堤更亲赴现场化身头号粉丝手舞足蹈为男友打气，两人在各自的领域上互相扶持，绝对是近年最登对的星二代与体坛超新星情侣。

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