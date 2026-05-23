佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生

视后佘诗曼（阿佘）将于本月28日迎来51岁生日，人缘甚广的她近日已获一众好友轮流为她庆祝。继早前有周嘉洛、谢天华、陈山聪等好友为她安排的生日饭局，佘诗曼今日（23日）再于IG分享最新生日饭局照片，这次的阵容同样引起网民讨论，除了张国荣挚爱唐鹤德（唐唐）外，更惊见传绯闻多时的JW王灏儿与其「新欢」王至尊罕有同框，令这段传了近一年的恋情再次成为焦点。

佘诗曼泄露JW与王至尊「拍拖照」

在佘诗曼分享的合照中，她稳坐C位，手捧精致的生日蛋糕，幸福满溢。身旁除了经理人陈欣健大女陈易遥及唐鹤德外，最瞩目的莫过于站在后方的JW王灏儿与王至尊。虽然JW与王至尊的恋情自去年6月起已传出，但两人一直保持低调，从未公开认爱，亦极少在公开场合一同露面。这次透过寿星女佘诗曼的照片「泄蜜」，让两人关系增添了「被认证」的意味，引发网民热议。

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JW王灏儿「男友」王至尊背景猛料

JW王灏儿的「男友」王至尊，背景绝不简单。他不仅是本地足球队「公民」的班主兼球员，同时担任「至尊足球队」主席，在足球界极具影响力。除了体育界的成就，他的学术及事业背景同样亮眼，中三后赴英国留学，大学主修金融，其后更在美国顶尖学府纽约大学（NYU）取得音乐商业硕士学位，是名副其实的学霸。

学成归来后，王至尊投身音乐产业，现于大型娱乐机构Live Nation Electronic Asia任职，专责统筹大型西洋演唱会与国际音乐节，事业有成。这次他与JW一同现身佘诗曼的私人生日派对，可见他已成功融入女友的社交圈。随著这张合照的曝光，外界都在期待JW王灏儿会否顺势公开认爱，为这段备受关注的恋情揭开新一页。

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JW王灏儿「新欢」王至尊超富贵？