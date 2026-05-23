方媛拍真人骚轻微擦伤满脸委屈 狂谷眼泪称不习惯人多 被批造作卖惨丨五十公里桃花坞

「天王嫂」方媛（Moka）嫁给郭富城后，一直专心相夫教女，生活低调。然而，近期她罕有加盟内地真人骚《五十公里桃花坞》第6季，试图展现亲民一面，却似乎出师不利。节目开播不久，方媛便因住宿问题引发争议，被指要求入住男艺人楼层的单人房，导致同层的9位男星需共用一间洗手间，引来网民批评她「搞特权」、「欠缺考虑」。一波未平，一波又起，最新一集中，方媛在镜头前情绪失控，甚至眼泛泪光，但观众似乎并不卖帐，更狠批她「太做作」。

方媛镜头前谷眼泪「卖惨」

在最新播出的节目片段中，方媛与其他艺人围坐聊天时，突然有感而发。她表示这是自己首次参加如此多人的综艺节目，坦言「有一点不习惯，有一点紧张」。言谈间，她似乎触动了内心深处的脆弱，开始哽咽，最终更掩面哭泣。她解释，当天不慎在楼梯摔了一跤，虽然只是皮外伤，但袁咏仪无微不至的关怀，并找来医生为她消毒伤口等，让她感到「特别地暖心」，因而深受感动。方媛眼湿湿地说：「其实我平时就是不太哭的，但今天特别有感触。」

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网民指方媛少许皮外伤扮屈委

方媛在节目中进一步剖白，指自己以前看电视时，不理解为何艺人们会在节目中哭泣，但亲身经历后才恍然大悟：「原来这是真人秀，不是做戏。」她强调这些眼泪并非演出来的，而是真情流露。然而，这番感性的告白未能赢得观众的同情。不少网民认为，仅仅因为轻微擦伤就大哭一场，反应过于夸张，有「卖惨」之嫌。网民留言直斥「太做作」、「还在强行煽情」，更有人讽刺地说：「煮饭没有她，洗碗没有她，现在来哭？」方媛疑透过眼泪，拉近与观众距离的策略，效果适得其反。

方媛性格外向曾参加相睇节目

方媛在节目中自称「第一次」参加综艺，这一说法迅速被网民批评。有网民指出方媛与郭富城结婚前，曾以模特儿身分，参加过内地的相睇节目《非常完美》，质疑她是否「忘记了自己上相睇节目的过去」。这些过往的经历，令她如今在《五十公里桃花坞》中塑造的「害羞」、「内向」的形象，完全站不住脚，被网民指她前后判若两人。

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