ViuTV COURT!丨阿正化身冷面Madam罕有正经 网民：睇唔惯 严肃审问Sica甩喜感

由MakerVille出品、银河映像制作的ViuTV原创律政剧《COURT!》自5月18日晚上9时30分首播以来，在网上掀起热话！剧集幕后阵容堪称「神级」，由银河映像班底游乃海、朱淑仪监制，吴家伟执导，更采用破格的单元形式，以同一酒店内不同房间发生的三个独立故事贯穿全剧12集。昨晚（22日）播出的第五集正式进入单元二「失窃案」，其中最令观众惊喜的，绝对是向来以搞笑见称的商台DJ黄正宜（阿正）罕有收起笑脸，化身不苟言笑、气场逼人的刑事侦缉队警员蔡欣欣。她以冷静强硬的姿态调查酒店12万现金失窃案，凌厉眼神配合极具压迫感的对白，成功营造出高度紧张的审讯氛围，Madam气场震慑观众，演技令人眼前一亮。

阿正、Sica合作火花劲

于《COURT!》中与阿正上演对手戏的，正是饰演追星族疑犯何美仪的何洛瑶（Sica）。Sica因涉嫌偷窃被带返警署，面对阿正拍枱警告「分分钟坐十年」的连环严肃质问，她不但没有退缩，反而大摆恶女姿态，反白眼兼高分贝嚣张挑衅：「你讲咩呀？！你够料就charge我啰！」双方的对骂场面，不少网民都赞火花十足。

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阿正罕有正经 网民笑指唔惯

这场破格的审问戏昨晚在网上引发热烈讨论，大批网民纷纷洗版留言大赞两人演技大爆发：「阿正咁正经劲唔惯」、「阿正唔笑唔似阿正」、「估唔到阿正正经起上嚟几气势」、「Sica演巴辣妹真系入骨」。随著案件抽丝剥茧，第六集预告揭示警方将拘捕南亚裔疑犯阿蓝，而被封「ViuTV一哥」的强尼饰演的法援关律师即将登场为死不认罪的被告辩护，加上陈湛文友情客串大律师，法庭戏份蓄势待发。网民早已急不及待留言：「万能嘅强尼今次做律师又可以展现口才」，这部拥有神级幕后班底加持的破格剧集，接下来充满疑点的法庭交锋必将掀起另一波高潮，网民都十分关注剧情发展。

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