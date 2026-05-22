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ViuTV《COURT!》叶澍欣首拍剧 演「私影X小姐」受关注 演艺学院毕业私下爱晒性感照

影视圈
更新时间：18:30 2026-05-22 HKT
发布时间：18:30 2026-05-22 HKT

ViuTV最新原创剧《COURT!》强势近日于99台逢星期一至五晚上9时30分黄金时段播出！这部备受期待的剧集由MakerVille与银河映像破天荒联手制作，幕后阵容极具份量，包括金像级监制游乃海、朱淑仪，联合导演吴家伟及编审潘漫红。全剧分为三个单元，透过不同案件视角、难以置信的巧合以及对公平法律原则的维护，深度剖析法庭上的细节如何影响「真相」的最终呈现。这部集结顶尖班底的港产法庭剧，掀起观众追剧潮，同时令不少新晋演员受到关注。

叶澍欣首拍剧挑战「私影MK妹」

在剧中备受讨论的单元中，新晋小花叶澍欣（阿澍 ）首度挑战电视剧，饰演极具争议的提告人「X小姐」。现年24岁、毕业于香港演艺学院表演系的阿澍，私底下多才多艺，不仅精通女高音和流行曲，更擅长Hip Hop、Kpop、初阶钢管舞与编舞，甚至在形体创作和写作上皆有涉猎，可谓美貌与实力兼备。戏中她卸下高材生形象，化身以「私影」维生的直率「MK妹」，她坦言角色讲嘢直接的性格与自己相近。首次面对法庭大场面，阿澍直言极具考验，更自爆为了一场高难度喊戏在家疯狂苦练。她期望观众能放下偏见，透过角色反思社会模棱两可的价值观，同时展示她深厚的表演功底。

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演艺新丁刘家聪演「妈宝」爆笑闯祸

另一位备受瞩目的演艺界新星刘家聪（Alan），则在剧集中饰演「余大力」。该角色设定为一名一紧张就会肚痛的重度「妈宝」，虽然重视亲情，却缺乏友谊与异性相处经验，最终因对异性的好奇心而引发一连串闯祸事件。刘家聪视今次参演ViuTV剧集为极珍贵的实战机会，让他在片场中学习如何与导演及剧组人员建立默契。面对未来的演艺道路，刘家聪强调不想被单一角色定型，期盼未来能有更多突破性的演出，并透过观察身边事物让自己不断成长。

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COURT!丨邱士缙周嘉洛同演法官被对比？

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