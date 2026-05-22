小仪未受舞台剧流血事件影响 男观众疑不满被嘈「扮鼓掌」袭击邻座女 男星台下目击经过

由阮小仪、杨乐文（Lokman）及梁仲恒等主演的舞台剧《关于那只龟回魂的故事》现正于香港演艺学院热烈公演中。尽管昨晚（21日）场内发生流血袭击案，但主演之一的阮小仪似乎未受这场「观众争执」事件影响心情。她今日（22日）在IG更新最新动态，如常分享轻松遛狗的日常照片，并积极转发到场观众的IG限时动态以感谢戏迷支持。

男子疑不满邻座女子交谈声滋扰

这宗引起热议的「演艺学院袭击案」发生在昨晚（21日）约10时半。据悉，当时一男一女观众在观赏《关于那只龟回魂的故事》期间发生激烈肢体冲突。事缘33岁邓姓女观众在话剧演出期间不断与友人交谈，令邻座互不相识的34岁万姓男观众深感滋扰。

男子疑扮鼓掌攻击邻座女子

至话剧结束观众鼓掌之际，该名男子疑假装鼓掌，实则打了女方左眼三次，导致邓女额头受伤流血并高呼「救命」。警方接报到场后，将伤者送院治理，并以涉嫌「袭击致造成身体伤害」拘捕涉事男子，不少现场观众初时更一度误以为双方对骂是「舞台效果」。

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《关于那只龟回魂的故事》团队发声明

针对今次观众席发生的流血冲突，《关于那只龟回魂的故事》制作团队迅速于社交平台发表官方声明交代事件。团队证实事发时现场声浪极大，甚至台上的演员亦能清楚听见。对于是次突发事件影响了部分入场人士的观剧体验，主办方深表抱歉，同时特别感谢台上演员在混乱中依然保持高度专业，顺利完成整个演出。团队强调事件目前已全权交由警方跟进调查，并呼吁若有任何观众因目击事件而感到困扰，可主动联络主办方以作进一步安排。

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同场张满源有感而发

事件同时引发娱乐圈及大众对「剧场礼仪」的深度反思，昨晚同样在场观赏话剧的男星张满源事后在IG发长文分享感受。他坦言演出中段已听到涉事男子的「呼唤」，表示十分理解「需要宁静环境观赏话剧」的诉求，他表示：「可惜，按昨晚实况反映，倾偈似乎没有因为『被滋扰者』的呼求而停止，直到谢幕时，『被滋扰者』的耐性已到极限。之后的，大家在媒体上已得知，我不详述了。」张满源借此探讨现今部分观众缺乏观剧礼仪的现象，直指观众在演出期间倾偈、滑手机屏幕、甚至未关掉智能手表光源等行为，均对高敏人士造成极大困扰；此外，他亦在文中详细探讨了香港各大表演场地（如演艺学院戏剧学院）的座位设计与视线受阻问题，呼吁大众共同做个好观众，引发大批网民共鸣。不过，有网民提出即使感到受滋扰，并不可合理化袭击行为。

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