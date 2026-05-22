61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏

现年61岁的三届TVB视帝郭晋安，自去年惊爆已离巢效力多年的TVB后，未来演艺动向未明，曝光率也随之大减。然而，近日他参加圈中好友郑子诚的生日派对，一张合照令其最新状态曝光，引发网民热议。

郭晋安比郑子诚更显老

在流出的生日会照片中，郭晋安站在比自己年长两岁的寿星公郑子诚旁边，令人意外的是，他竟然是看起来比较显老的一个。当日他头戴白色鸭舌帽，身穿休闲服饰，虽然精神看似不错，但咧嘴而笑时，脸上的鱼尾纹和法令纹却极之显眼，眼袋亦颇深。更甚者，最容易出卖年龄秘密的颈部更是满布颈纹，使其真实年龄感完全浮现，与昔日萤幕上冻龄的形象大相迳庭。

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郭晋安担心自己是否还懂演戏

事实上，郭晋安近年在家庭和事业上都迎来巨变。前年五月，他宣布与欧倩怡结束18年婚姻；而在事业上，他去年尾亦坦言离开TVB「并非完全是自己决定」，引来不少网民猜测他是「被离巢」。他更罕有地流露不安，直言会担心自己是否还懂得演戏。

郭晋安传身家高达5亿

不过，虽然演艺前路看似充满未知数，但安仔的财政状况绝对无后顾之忧。他与胞姊共同创立的保健品牌「草姬集团」去年成功上市，郭晋安担任集团的非执行董事，平日主要返回公司开会参与决策。加上他投资有道，手持多个物业，据传其身家已高达5亿元。

郭晋安带儿子豪住澳门酒店

早已是圈中隐形富豪的郭晋安，即使淡出幕前，生活依然富泰。早前，他便与刚满18岁、正在英国留学的大仔郭令山到澳门享受超豪华父子之旅，并豪住面积达7500呎的总统套房。他更在社交平台分享影片，与儿子在房内疯狂玩乐，足见其享受生活的态度。

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