COURT!｜朱鉴然演势利律师获赞似梁朝伟 曾演《寻秦记》古天乐儿子 华仁毕业为前港队游泳代表

ViuTV原创律政剧《COURT!》热播，37岁朱鉴然（Kevin）饰演势利律师Mark大获好评！网民激赞他演技大跃进，比《寻秦记》、《家族荣耀》时期进步极多，甚至直指他「眼神似梁朝伟」。本文带你一文看清朱鉴然背景、网民评价及演艺经历，看这位「翻版彭于晏」兼前香港游泳代表如何凭实力突围而出。

ViuTV《COURT!》口碑载道

ViuTV原创律政剧《COURT!》自首播以来，凭借强劲的银河映像幕后制作班底（监制游乃海、朱淑仪等）和紧凑剧情，成功引起全城热话。在众多实力派演员中，现年37岁的朱鉴然（Kevin）凭借饰演势利新晋律师Mark（邝泽熙）一角，意外成为网民焦点，精湛演出获得压倒性好评，更被外界誉为他演艺生涯的「最新代表作」。

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朱鉴然演活寸嘴律师成焦点

剧中，朱鉴然饰演的Mark聪明能干，但为人极度势利，为求胜诉不惜游走法律灰色地带。他在第一集甫出场便以一口流利的绝妙英文口音技惊四座；其后在盘问受害人时展现咄咄逼人的气势，加上时而流露出生无可恋、「一如一枪打死我」的连环厌世表情，演技层次丰富，让观众眼前一亮。

网民激赞眼神似梁朝伟

随著剧集播出，大量网民涌入讨论区对朱鉴然的表现赞不绝口。不少留言惊叹：「原来朱鉴然真系识做戏！」、「呢条仔有料到，不论言谈、身体语言、微表情都做得好细致」。更有网民认为他的气场非常适合演绎专业人士，甚至给出极高评价，大赞他「眼神有啲似梁朝伟」，并认为他的演技表现比同剧的MIRROR成员邱士晋（Stanley）更胜一筹，演出极具张力。

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表现完胜《寻秦记》、《家族荣耀》时期

网民普遍认为，朱鉴然今次在《COURT!》的演出有飞跃性进步，完全洗刷了过往「演技青涩」的印象。有网民直接指出：「真系睇到进步，比起之前好太多！」回顾朱鉴然过往作品，无论是在电影版《寻秦记》中饰演古天乐的儿子「项羽」，还是在TVB热播剧集《叠影狙击》、《太阳星辰》，以及在《家族荣耀》中饰演杨茜尧细佬「甄诚」的演出，网民一致认为今次在《COURT!》的表现都更为出色、抢镜且极具说服力。

起底朱鉴然背景：古天乐旗下「翻版彭于晏」

其实，身高180cm、身型健硕的朱鉴然背景大有来头。他中学就读名校九龙华仁书院，14岁便被选入香港游泳代表队，曾代表香港出战亚运、世界大学生运动会及世锦赛等国际赛事，更是前香港400米混合泳（短池）纪录保持者。运动员出身的他，在2016年转战演艺圈后，因外型俊朗神似台湾男神而有「翻版彭于晏」之称，曾参演《P风暴》、《破风》等电影。现为古天乐旗下Triple S Artiste Management艺人的朱鉴然，同门还有袁澧林、吴肇轩等新一代演员。今次在《COURT!》中，这位昔日的「飞鱼」终于凭实力「游」出一片天，成功以演技获得观众的全面肯定。

朱鉴然前度同绯闻女友属女神级

朱鉴然的前度和绯闻女友都是女神级，在2019年，朱鉴然被爆与模特儿卢慧敏（Amy）拍拖，有指卢慧敏与男方家人一起去旅行，更传出订婚消息，不过朱鉴然未有多谈，只表示了解中，其后陈卓贤（Ian）公开认爱卢慧敏，当时曾有指卢慧敏与朱鉴然有婚约，朱鉴然经理人公司否认，指二人2019年已分手，直至2021年再同台湾网红邵岱儿传出绯闻，被拍到二人同游赤柱。

