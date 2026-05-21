方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型

方力申（Alex）事业爱情两得意，早前完成首次红馆演唱会，获得全家总动员支持，甜蜜幸福满溢。今日，方力申在社交平台分享了一段影片，原来早前他为爱女方爱嘉（Isla）在浅水湾大排筵席，举行盛大的百日宴，庆祝囡囡出生满百日。

方力申女儿百日宴着裙仔好可爱

影片中，方力申与太太叶萱（Maple）为人父母的喜悦溢于言表，全程表现得极度兴奋和甜蜜。他们怀中的主角Isla穿著可爱的粉色小纱裙，全程笑容满面，精灵活泼，萌态十足，为温馨的宴会增添了无数欢乐气氛。荣升爷爷、嫲嫲的方爸爸和方妈妈，以及方力申的律师兼马主弟弟方圆明，都对Isla疼爱有加，尤其是两位老人家，双眼看到Isla便闪闪发光，完全被小孙女融化，真正是「有孙万事足」。而方圆明当日身穿红色西装衬白裤，「明星气场」不输哥哥方力申。

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方力申外父外母激罕现身

宴会的一大亮点，是叶萱的父母也激罕现身，亲自到场为外孙女送上祝福。首度在公开场合曝光的叶妈妈，穿上一袭雍容华贵的桃红色套裙，气质出众，与女儿叶萱并排而立，美貌不相上下，犹如一对漂亮的姊妹花。而叶爸爸则身材高大威猛，穿上蓝色西装，显得格外有型。

叶萱曾表示跟父母关系不佳

叶萱曾于Netflix纪录片《以神之名︰信仰的背叛》中坦承，年轻时因与父母关系不佳，成为了邪教组织乘虚而入的缺口。然而，当时叶爸爸已在镜头前坚定地表示「我以女儿为傲」，尽展父爱。如今在女儿人生新一页的幸福时刻，叶萱的父母亲身到贺，一家人其乐融融，温馨合照，可见昔日的家庭裂痕早已抚平，彼此的关系已经雨过天晴。

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