吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色

《爱回家之开心速递》将于7月迎来大结局，剧中主要角色之一，饰演「熊若水」的「长脚蟹」吕慧仪，去向备受外界关注。日前吕慧仪现身中山出席活动时，不但大赞当地交通方便，由香港到中山「超近超快」，她更被中山的优美环境和美食深深吸引，坦言身边已有不少朋友移居当地，并首度透露自己也有意跟随步伐：「我想我迟些可能都会搬来中山，因为已经有朋友在这里了。」言谈间流露出对北上定居，寻求新发展有著浓厚兴趣。

吕慧仪称20年前已喜欢中山环境

吕慧仪对中山的喜爱并非一时冲动，她在受访时分享了与当地的深厚渊源。早在2006年参选港姐竞选时，她随队到中山拍摄外景，当时已留下极佳印象。事隔多年重临旧地出席活动，她盛赞：「中山的地方好靓，空气好好，又干净。」吕慧仪更对当地美食赞不绝口，并表示要品尝「石岐乳鸽」。吕慧仪凭著多年演出《爱回家》，形象入屋，早已打开了大湾区市场，近日她在中山就遇上大批粉丝，她亦亲民地与众人举起手机自拍，足见其在内地的号召力，为北上发展打下强心针。

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学霸吕慧仪营运教育中心有声有色

吕慧仪从容面对《爱回家》即将停播，全因她早已未雨绸缪，为自己铺好后路。向来被誉为圈中「美貌与智慧并重」的她，中学时期已是屯门区Band 1名校的高材生，中七更以理科全级第一，中国语文及文化科A级的拔尖成绩，考入香港科技大学电子工程系。她于2019年宣布与前夫黄文迪离婚，并共同抚养儿子后，她母兼父职，除了兼顾繁忙的拍摄工作和照顾儿子，更一手创办并经营教育中心。早前她更毅然半工读，完成了牛津大学赛德商学院的行政管理课程，所有科目成绩均在80分以上，惊人毅力获网民激赞。

吕慧仪凭《爱回家》打开内地市场

吕慧仪近年除了《爱回家》外，少有参与拍摄其他剧集，所以她早已不断自我增值，又涉足教育事业，如今放话对移居中山发生兴趣，或者预示吕慧仪不介意到内地发展，近年移居中山的艺人，先后有金兴贤、王俊棠、邵卓尧、汤俊明、韩马利和老公杜燕歌、顾冠忠等。吕慧仪曾表示拍毕《爱回家》后，会先休息一段时间，相信吕慧仪的粉丝都对偶像的未来翘首以待。

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