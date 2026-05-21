向佑晒全家福宣示「向家血脉」 向太公开炮轰家产冻过水？ 细仔罕发文句句有骨大反击

影坛大亨向华强与太太陈岚（向太）近年活跃于网路世界，夫妻二人积极转战直播带货之余，亦不时拍片分享豪门恩怨与娱圈秘辛。向太早前才公开痛斥幼子向佑，直指对其长年挥霍无度的行径极度心寒，更明言为了防止家产被败光，已将家族信托基金的生杀大权交托给长媳郭碧婷。然而，一直被外界视为遭家族「流放」的向佑，近日却罕有地高调进驻短片平台，此举随即惹来外界揣测，认为他正试图重返向家权力核心，极力避免沦为彻底的边缘人。

向佑为靠拢家族开设抖音？

翻看其全新开设的社交帐号，向佑在个人简介中刻意亮出底牌，高调标签自己为「向华强与陈岚次子」以及「向佐胞弟」，更强调影片由本人发布。这份急于宣示「向家血脉」的举动，被不少网民解读为向父母递出橄榄枝、积极靠拢家族的第一步。恰逢其生辰，他特意上载了一段庆祝短片，片尾更刻意加插了一张昔日一家四口笑颜绽放的温馨全家福。外界普遍认为，这张主打亲情牌的照片，正是他渴望重新融入家族、试图唤起父母舐犊之情的破冰手段，甚至猜测他或许已有经纪公司接洽，准备步母亲与兄长后尘进军带货界。

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向佑发文句句有骨反击？

不过，细看他发布的生日感言，字里行间似乎仍隐隐透著一股忿忿不平的酸楚。他表示：「又长大一岁。5.15。从懵懂到成熟，从任性到克制，每一步都不容易。那些不被看见的付出，那些悄悄扛下的压力，只有家人最懂。今天，只想说：你在好好长大，也在认真努力。愿往后余生，平安、健康、被爱、被理解。生日快乐，只管努力，一步一个脚印，妈妈辛苦了」。

向佑发文充满弦外之音？

虽然他在文中煞有介事地感谢母亲的辛劳，并扬言自己已蜕去昔日的年少轻狂，学懂了成熟与克制；但他随即话锋一转，慨叹自己的默默耕耘一直「遭到无奈忽视」，并指那些独自承受的重担只有至亲才能体会。他更特意祈求未来能够「获得外界的理解」，这番带有弦外之音的剖白，难免令人联想到他对现状的种种不满，似乎在暗指自己其实付出了努力，却始终未能得到父母的充分认可。

向佑遭向太公开批评

事实上，向太早前才在镜头前将这个幼子的私生活狠批得体无完肤。她不但数落向佑自幼反叛、身边围绕酒肉朋友，更将矛头直指男方近日结交的一名失婚且年长的丰满女友，怒斥这段恋情令儿子变得暴躁且丧失斗志，甚至断绝了与家人的联系。向太当时斩钉截铁地表明绝不承认这名「新欢」，直指对方只会成为儿子的拖累。如今向佑突然一改常态，在网上大卖乖巧人设并向至亲示好，究竟是真心浪子回头，还是为了重获家族资源而作出妥协，这场向家母子的隔空角力，相信仍会是网民持续关注的焦点。

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