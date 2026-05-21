李施嬅豪宅激罕曝光 客厅落地大窗尽览180度无敌海景 露台摆满水晶「晒月光」吸收能量

45岁的李施嬅，回复单身后，近日透过社交平台，罕有地公开了她豪宅内部，坐拥无敌海景，又在巨型露台放满了水晶，其精致的生活品味，令人惊叹，完美演绎了现代独立女性的典范。从影片中可见，李施嬅的豪宅设计简约而充满格调，以大地色系为主调，营造出温馨舒适的氛围，温馨舒适。

李施嬅豪宅宽敞客厅可欣赏海景

李施嬅的客厅最瞩目的，莫过于落地大窗外的180度绝美海景，海天一色的景致令人心旷神怡。窗边摆放著一座电子琴，李施嬅闲时会在此弹奏，身后陈列著她多年来在演艺界获得的奖座，见证著她的努力与成就。客厅的另一角，则摆满了她珍藏的巨型水晶，她透露每逢月圆之夜，便会将水晶放到露台「晒月光」吸收能量，足见她对身心灵健康的追求，将艺术爱好与自然能量融为一体的生活空间，尽显其高雅品味。

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李施嬅睡房变身名牌美妆专柜

李施嬅的客厅宽敞舒适，在灰白色的梳化上，可以一边享用下午茶，一边欣赏窗外的风景，相当写意。李施嬅的睡房同样贯彻了简约风格，床上放上了一只鲨鱼公仔，角落放有鲜花，而房间内最吸引眼球的，依然是那片壮丽的海景，清晨醒来，阳光与海景映入眼帘，无疑是极致的享受。作为圈中公认的「冻龄女神」，她的护肤秘诀亦在影片中揭晓。她的睡房和浴室俨如一个小型的护肤品专柜，从镜柜到床边的储物柜，都塞满了世界各地的顶级护肤品和美容仪器，她表示用不完的护肤品，会与工人姐姐分享，网民纷纷赞她是绝世好老板。

李施嬅享受单身贵族生活

李施嬅的生活甚具品味，可惜感情路却经历波折。去年她与结束了8年情的前男友车崇健，一同登上内地恋爱真人骚《再见爱人5》，节目中她曾多番揭露分手内情，力数对方不是。然而，在大结局时，她却选择给予对方一个复合的机会，让外界一度以为二人将重修旧好，但李施嬅早前亲证两人并未复合，更坦承：「我们分开了！我们就是没有在一起了。」李施嬅正式为这段关系划上句号，享受著单身生活。

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