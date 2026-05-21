陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员

现年53岁的乐坛天后陈慧琳（Kelly）保养得宜，年过半百依然散发出满满的少女感。她与老公刘建浩（Alex）婚后育有一对宝贝儿子，大仔「虾饺仔」刘升（现年17岁）及细仔「小笼包」刘琛（现年14岁）。今年2月农历新年期间，两子的正面样貌曾激罕曝光，不过当时相片中未见Kelly的身影。直至近日，他们一家四口的罕见全家福流出，两位公子的最新样貌与身高瞬间成为大众焦点。

两子身高超越173cm陈慧琳

从曝光的近照所见，两兄弟的暴风式成长绝对是一大亮点。大仔刘升已经长得相当高大，身高达180cm，早已高过妈妈；而令人惊喜的是，原来连细仔刘琛亦已经高过妈妈！相片中身穿黄衫的刘琛虽然企于较前位置，视觉上会显得稍为高大，但相信即使他与Kelly并排而立，身高都应该已经超过173cm的妈妈。换句话说，昔日高䠷的Kelly现时竟然已成为「刘家」中最矮的一员，儿子们的生长速度实在十分夸张。

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陈慧琳似两子家姐多过似妈妈

身高，两子的样貌同样引起热议。身形标准的大仔「虾饺仔」刘升被指撞样韩国男神宋仲基，不过样子依然带着几分傻气；而细仔「小笼包」刘琛则稚气十足，非常可爱。平时在舞台上霸气十足的天后Kelly，在家人面前却展现出极为温柔的一面。相中可见她站在细仔背后，左手轻轻拉着小儿子的手，母爱泛滥之余，其冻龄外貌更让她看起来似「家姐」多过似妈妈。

陈慧琳两儿子似足爸爸

网民看过照片后，都纷纷指两位公子「越大越似爸爸」，笑言老公Alex的遗传基因实在太强大。网民纷纷留言感叹：「父子共用一张脸，完全没有妈妈啥事」、「两个小孩眼睛眉毛都没有像妈妈，爸爸基因超级强大」，指两兄弟简直与爸爸似足饼印。

陈慧琳拒做虎妈被笑有公主病？

事实上，自从当上妈妈后，Kelly曾有一段时间索性做全职妈妈，专心照顾家庭。为了陪伴儿子成长与学习，她甚至拒绝了内地歌唱比赛重金邀请担任评判的机会。在育儿路上，Kelly曾表明自己并非「虎妈」，坚拒填鸭式教育，也不会要求儿子学习十八般武艺，只希望他们能够愉快学习。因此她亦选择安排两子入读有「平民国际学校」之称的宣道国际学校（CAIS）。Kelly与两子感情深厚，她曾甜蜜分享两个儿子平时𠱁自己较多，买花或者倾偈已经令她很开心：「男仔唔多嘢讲，个仔讲一句就开心，老公要讲多几句。」她更笑指有时在家中会叫儿子帮忙斟水或做其他琐碎事，结果反被儿子取笑她有「公主病」。

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