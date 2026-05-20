马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落

前新城电台行政总裁马浚伟（Steven）的事业版图再创高峰，今日（5月20日）他正式到任上市公司衍生集团（6893.HK），出任副主席兼联席行政总裁。马浚伟精神奕奕地在新公司门前拍照留念，一身笔挺西装配上从容自信的笑容，显得神采飞扬，准备好迎接新挑战，他发文表示：：「新的一天，衍生新的一页，感恩！」。

马浚伟豪华办公室环境优越

马浚伟亦大方分享其气派十足的全新办公室，可见公司对这位新任副主席的重视。办公室内最引人注目的，是一面巨大的玻璃窗，将窗外的翠绿山景尽收眼底，视野极为开阔。室内贯彻简约雅致的风格，同时摆放了多盆绿色植物，为工作环境注入盎然生气。桌上有「Zhiwei Ma」（马浚伟原名马志伟）名牌，而更贴心的是，公司特意为他设置了一个私人的咖啡角落，让他能随时享受片刻悠闲。马浚伟对这个新环境赞不绝口，表示极度满意，更不忘在层架上为心爱的「多啦A梦」公仔预留一席之地，流露童心一面。他表示：「感谢『衍生集团』为我准备的办公室，更内置了一个小小的coffee corner，实在太喜欢了，感谢！」。

相关阅读：马浚伟辞职丨前TVB小生屡传从政 变学霸高EQ谈「晒衔头」 入新城曾推改革想签歌手、拍电影

马浚伟拥有硕士学位

从演艺界明星华丽转身为商界猛人，马浚伟的成功并非一蹴可几。回顾他的履历，在1993年正式入行前，他已累积了市场营销的相关经验。投身演艺圈后，他凭借出色的演技深入民心，同时不断自我增值，先后取得学士及硕士学位，更曾完成北京大学的高级行政管理课程，是一位名副其实的学霸。

马浚伟年薪高达250万

近年，马浚伟积极开拓个人事业，创办了补习学校、咖啡品牌及影视制作公司，累积了近四十年的跨界经验与人脉。如今他加盟以中医药为核心业务的衍生集团，凭借其自身对食疗的浓厚兴趣与丰富的管理知识，无疑是相得益彰，如虎添翼。外界估计，他本次履新年薪约250万港元，另加奖金，事业成就再攀新高。\

相关阅读：马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万