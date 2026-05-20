契妈黄夏蕙爆李泳豪分手内情  认契仔非富二代委屈杨思琦：忍无可忍先走  望各界原谅李泳汉

李家鼎（鼎爷）近日与两名儿子李泳汉及李泳豪的家庭纠纷愈演愈烈，网上舆论几乎一面倒地为李泳豪前女友、港姐冠军杨思琦「平反」，认为她当年「及时止蚀」。身为李氏兄弟契妈的黄夏蕙，近日在网上影片中亲自开腔，不但力撑杨思琦为人，更揭开了当年分手的内情。

黄夏蕙赞杨思琦好乖深爱李泳豪

在影片中，当被问及对杨思琦的印象时，黄夏蕙即大赞：「其实佢好乖㗎，我好锡佢㗎！」她忆述，杨思琦当年贵为港姐冠军，美貌与身材兼备，当选可谓实至名归，黄夏蕙更爆杨思琦自己都想不到会当选，身边有极多富二代追求，但她却偏偏选择了并非大富之家的李泳豪。「好多人钟意佢，但佢偏偏就钟意咗我契仔。」黄夏蕙强调，杨思琦并非外界所指的「拜金女」，「佢一个香港小姐咁有名、咁多富二代追佢，佢都唔钟意，佢就偏偏钟意咗我契仔。」

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黄夏蕙指杨思琦忍无可忍才离开

谈及两人长达九年的感情告终，黄夏蕙直言杨思琦本不想分手（「唔想嘅、唔想嘅」），并暗示是被人「搞走」。她更点出，李泳豪并非富二代，能给予的有限，「唔会畀到好多钱佢」，因此杨思琦在这段关系中「唔多唔少都有委屈」。黄夏蕙心痛地说：「一个女仔如果冇委屈，都唔会自己离开」，最终在「忍无可忍」的情况下才选择了分手，结束了九年的爱情长跑，可以说是「青春都去咗，钱又冇」。

黄夏蕙盼外界原谅李泳汉

除了为杨思琦澄清，黄夏蕙亦为契仔李泳汉求情。她认为李家鼎及施明一直很疼爱两兄弟，他们小时候亦十分乖巧。她相信近日的风波存在不少误会，更因「两兄弟系孖生」，深信李泳汉的本质终归是好的，希望外界能给予他机会。这次黄夏蕙的真情剖白，为这场持续发酵的「李家风波」增添了更多内情，也让外界再次关注到杨思琦在这段关系中所作的牺牲。

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