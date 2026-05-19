Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张东周宣布退出娱乐圈 曾演韩剧《学校2017》 遭黑客勒索欠40亿韩元巨债 连累家人卖楼

影视圈
更新时间：22:00 2026-05-19 HKT
发布时间：22:00 2026-05-19 HKT

曾参演韩剧《学校2017》及《成为你的夜晚》的31岁南韩男星张东周（장동주），日前在社交平台宣告息影，经理人公司亦火速删除其官网简介，令剧迷极度震惊。前日（17日）张东周亲自开直播向粉丝报平安，首度坦承自己正身陷严重的财政危机。他透露个人债务高达40亿韩元（约2,000万港元），虽在家人与亲友倾力相助下已偿还30多亿韩元，但仍剩约7至8亿韩元尾数。他感慨表示，债务压力已令他无法专心表演，为了不因个人问题影响剧组进度或连累合作演员，他宁愿选择在下一部作品开拍前退出娱乐圈，并承诺会努力打工赚钱，直到全额清还债项为止。

张东周引退前夕惊传「食霸王餐」？

然而，这场引退风波背后疑似另有内情。据韩媒报导，张东周在宣布引退的前一夜（14日），涉嫌在首尔江南区一间高级酒店「食霸王餐」。报导指他当时独自消费了价值约300万韩元的名酒，更以预付名义向店家领取1,000万韩元现金，合共欠下1,300万韩元（约6.7万港元）。由于他迟迟未有找数，店家随即报警。据悉，张东周当时承诺翌日下午6点前会汇款清数才获准离开，讵料他就在还款期限前，于IG发布引退宣言，随后更传出他急于转让经营多年的复合式咖啡厅，种种行径被外界质疑是藉退圈来躲避债务与纠纷。

相关阅读：21世纪大君夫人丨IU两度为剧集陷政治争议道歉 边佑锡发文认错 演技受质疑兼被讽撞样王祖蓝？

张东周手机遭到骇客入侵被迫还债

事实上，现年31岁的张东周近年多次传出行为反常。去年11月他曾因在社交平台留下「对不起」黑画面后失联，令前东家一度报警寻人；今年1月他更自爆手机遭到骇客入侵恐吓，导致家人被迫卖楼还债。原本今年2月才签约新公司准备重新出发，没想到如今竟卷入高级酒店消费纠纷，再加上其后公开的巨额债务与顶让店面等负面消息，令其原本受看好的演艺前程瞬间崩塌。目前张东周仅对传媒表示正与家人待在一起，并积极与公司沟通处理后续事宜，一代潜力新星落得如此下场，令不少支持他的粉丝感到唏嘘不已。

相关阅读：《21世纪大君夫人》爆历史争议 边佑锡登基被批臣服于中国 韩国网民嬲爆列辱韩证据？

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:32
九龙城男判头维修冷气机堕楼亡 疑无安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣脚 妻及6岁儿顿失所依
突发
6小时前
阿Sa蔡卓妍结婚未足月突疯传离婚 被指「含泪控诉」老公？ 经理人霍汶希代回应：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍结婚未足月突疯传离婚 被指「含泪控诉」老公？ 经理人霍汶希代回应：去咗度蜜月
影视圈
8小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
3小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
4小时前
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
02:30
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
16小时前
杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢
杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢
影视圈
6小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
13小时前
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
10小时前
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
2026-05-18 21:42 HKT