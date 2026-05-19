张东周宣布退出娱乐圈 曾演韩剧《学校2017》 遭黑客勒索欠40亿韩元巨债 连累家人卖楼

曾参演韩剧《学校2017》及《成为你的夜晚》的31岁南韩男星张东周（장동주），日前在社交平台宣告息影，经理人公司亦火速删除其官网简介，令剧迷极度震惊。前日（17日）张东周亲自开直播向粉丝报平安，首度坦承自己正身陷严重的财政危机。他透露个人债务高达40亿韩元（约2,000万港元），虽在家人与亲友倾力相助下已偿还30多亿韩元，但仍剩约7至8亿韩元尾数。他感慨表示，债务压力已令他无法专心表演，为了不因个人问题影响剧组进度或连累合作演员，他宁愿选择在下一部作品开拍前退出娱乐圈，并承诺会努力打工赚钱，直到全额清还债项为止。

张东周引退前夕惊传「食霸王餐」？

然而，这场引退风波背后疑似另有内情。据韩媒报导，张东周在宣布引退的前一夜（14日），涉嫌在首尔江南区一间高级酒店「食霸王餐」。报导指他当时独自消费了价值约300万韩元的名酒，更以预付名义向店家领取1,000万韩元现金，合共欠下1,300万韩元（约6.7万港元）。由于他迟迟未有找数，店家随即报警。据悉，张东周当时承诺翌日下午6点前会汇款清数才获准离开，讵料他就在还款期限前，于IG发布引退宣言，随后更传出他急于转让经营多年的复合式咖啡厅，种种行径被外界质疑是藉退圈来躲避债务与纠纷。

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张东周手机遭到骇客入侵被迫还债

事实上，现年31岁的张东周近年多次传出行为反常。去年11月他曾因在社交平台留下「对不起」黑画面后失联，令前东家一度报警寻人；今年1月他更自爆手机遭到骇客入侵恐吓，导致家人被迫卖楼还债。原本今年2月才签约新公司准备重新出发，没想到如今竟卷入高级酒店消费纠纷，再加上其后公开的巨额债务与顶让店面等负面消息，令其原本受看好的演艺前程瞬间崩塌。目前张东周仅对传媒表示正与家人待在一起，并积极与公司沟通处理后续事宜，一代潜力新星落得如此下场，令不少支持他的粉丝感到唏嘘不已。

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