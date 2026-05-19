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许绍雄女儿婚变传言再起？许惠菁庆祝29岁生日 契姊佘诗曼温馨同贺 老公继续无影惹揣测

影视圈
更新时间：20:00 2026-05-19 HKT
发布时间：20:00 2026-05-19 HKT

许绍雄女儿许惠菁（Charmaine）近日迎来了她的29岁生日！人缘甚广的许惠菁，获不少圈外好友齐聚为她庆生。近日，许惠菁在IG分享多张生日派对的合照，当中最大亮点莫过于契家姐佘诗曼（阿佘）现身，照片亦可见许绍雄遗孀龙嬿而的身影，场面十分温馨。不过，在庆祝派对的相片中，却始终未见许惠菁老公Shane Sim的身影，令外界再次关注两人的婚姻状况。

许惠菁与Shane Sim传婚变

回顾2023年，许惠菁与从事银行业、拍拖长达7年的男友Shane Sim在香港举行了盛大的婚宴。当时许惠菁的婚宴可谓星光熠熠，圈中多位重量级前辈如欧阳震华、宣萱等均有亲临到贺，见证佳偶天成。然而，结婚未够三年，许惠菁老公最近一次公开露面与妻同框，已是去年11月，近来都未见许惠菁分享夫妻照，加上在老婆生日派对中「神隐」，引发网民诸多揣测。

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许惠菁避谈婚姻状况

其实关于许惠菁的婚变传闻近期甚嚣尘上。今年3月，许惠菁获邀出席由老板林盛斌（Bob）主办的「棋人先声迎新聚」午宴。在活动期间，当众人热烈讨论择偶条件时，已婚的许惠菁竟然也加入话题搭嘴，此举不禁令人怀疑她的感情状态是否已发生变化。事后，有在场记者直接向许惠菁求证其婚姻状况，许惠菁选择避而不谈，仅以一句「现阶段工作为重」作为回应。

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早前，许惠菁曾代亡父出席剧集《正义女神》的宣传活动。面对传媒再度追问她与老公的婚变传闻，许惠菁依然保持封口态度，继续避谈感情事。许惠菁坚定地向记者表示：「我系工作至上，今日焦点系套剧。」许惠菁一再以工作转移视线，令外界对她与老公Shane Sim的真实婚姻关系更添谜团。

许绍雄女儿曝光4000呎豪宅内部：

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