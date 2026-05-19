21世纪大君夫人｜导演朴俊和揽晒上身低头认错 替边佑锡「矮化韩国」风波护航 力挺IU表演立体

由歌手IU（李知恩）、边佑锡主演的话题韩剧《21世纪大君夫人》上周六播毕，收视虽然再创新高收13.8%，但口碑极差，边佑锡登基的剧情更陷入「矮化韩国」的政治风波。剧集由曾执导《金秘书为何那样》的朴俊和导演，近日他接受终映采访，向记者表达歉意外，自言没有辩解的余地。

导演朴俊和今午现身

日前IU、边佑锡都先后为政治争议道歉，作为导演的朴俊和被指为最应负责的人，因此他今日下午接受传媒的终映访问。开始前，朴俊和站立表示：「这部剧拍摄结束后，我曾在MBC接受访问，当时我说，希望所有观看这部剧的人都能感到幸福与疗愈。但如今却不得不安排这样令人不舒服的场合，比起疗愈，反而带来了让人感到抱歉的情况，我没有任何辩解余地。」之后他低头致歉。

导演朴俊和今日受访为《21世纪大君夫人》的争议道歉。

朴俊和又向演员们道歉，并指他们不需要为剧集争议道致歉。

朴俊和向IＵ、边佑锡致歉

朴俊和再向一众演员道歉，遗憾表示：「除了对演员们感到抱歉之外，没有别的想法。我想给观众带来心动和快乐。（演员们）也为此付出了很多努力，他们是非常认真、一起努力的伙伴，但因为历史解读的问题，以及我在表达上的不成熟，他们不得不做出本不该做的道歉，还受到了伤害。」尽管作品创下自身最高收视率，并以MBC历代金土连续剧第3名的成绩收官，却仍陷入争议之中。对此他称：「在播出最后一集、大家互相说辛苦了的那个时刻，我脑里只想着抱歉。在争议发生的情况下，我没能照顾到的地方，让我感到抱歉。」

边佑锡、IU主演的《21世纪大君夫人》制作费被指高达300亿韩圜（约1.56亿港元），但口碑极差。

日前，IU和边佑锡都为剧集卷入政治风波致歉。

朴俊和力挺新人编剧

对于新人编剧刘志媛的创作意图，朴俊和则说：「编剧对朝鲜有很深的热爱，并努力想在其中描写自己想呈现的王室罗曼史。如果朝鲜王朝能够以没有朝鲜战争，或日军强占期那样痛苦记忆的形式延续下去，会是甚么样子？她想在这个背景下描绘王室大君与平民之间的罗曼史。」 他也后悔地表示：「尽管如此，现在回头看，关于设定的资讯似乎还是不够完整。如果当初能更早、更亲切地向观众说明设定就好了。」

尾二一集，边佑锡登基的礼冠军被轰「矮化韩国」。

剧中朝臣高呼「千岁」非「万岁」同样惹争议。

边佑锡的演技亦遭狠批，导演朴俊和亦维护他称他已付出很大努力。

视后IU被踩

除了历史争议，演员的演技都备受批评，就连去年的青龙奖视后得主IU都被批演技差，朴俊和解释：「自己曾这样指导IU，希望这个角色不要只呈现出强势的一面，而是能同时展现出一种微妙的笨拙感，以及忠实追随欲望的样子。我认为IU前期的表演为这部剧注入了很大的力量，她很好地中和了那些可能让人觉得过于强势的部分。拍摄时我尤其常常笑出来，是因为我感觉IU的表演比我所描绘的还要立体。」

边佑锡「戏屎」？

对于边佑锡遭网民群起狠批「戏屎」，朴俊和直言：「边佑锡真的付出了很多努力。拍摄时他也一直想在自己的表演中追求多样性。他一边不安，一边持续思考。边佑锡本身的气质、眼神的深度，以及在注视时能感受到的悲伤感都很明显。虽然不能说他在剧中是完美的，但他为了把悲伤融入其中付出了很多努力，希望这些部分能够得到认可。」